Livorno 24 agosto 2025 Balneazione: divieti e revoche, nuova ordinanza
A seguito dei risultati sfavorevoli dei campionamenti di Arpat effettuati il 22 agosto, il Sindaco ha emanato una ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per la zona denominata PIAZZA MODIGLIANI , corrispondente ai Bagni Pancaldi. Il divieto cesserà non appena i parametri rientreranno nella norma.
Per quanto riguarda l’ordinanza di divieto emanata ieri 22 agosto, sulla base dei nuovi campionamenti è stata parzialmente revocata per quanto riguarda l’area ACCADEMIA SUD, mentre permane il divieto di balneazione nelle aree BELLANA E ARDENZA SUD