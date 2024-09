Home

Balneazione, Enterococchi intestinali ed Escherichia coli: rimane il divieto a Solvay e Vada

12 Settembre 2024

Livorno 12 settembre 2024 – Balneazione, Enterococchi intestinali ed Escherichia coli: rimane il divieto a Solvay e Vada

Il 10 settembre 2024 ARPAT – Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato prelievi nei tratti di mare interessati dalle ordinanze di divieto di balneazione n. 732 del 19/08/2024 e n. 799 del 09/09/2024.

Le analisi svolte hanno asseverato il rispetto dei valori di balneabilità delle acque in località Pungenti, Marina di Vada e Mazzanta, per questo motivo il Sindaco Claudio Marabotti ha revocato l’ordinanza di interdizione temporanea alla balneazione nelle medesime aree.

Per quanto riguarda invece le aree omogenee denominate “Lungomare Monte alla Rena” e “Fiume Fine” le analisi di ARPAT hanno rilevato il superamento dei valori di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli; per questo motivo il divieto di balneazione è stato esteso in entrambe le aree omogenee suddette, come risulta dall’Ordinanza Sindacale n. 803 del 12/09/2024.