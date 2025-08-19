Bambina di 7 anni rischia di annegare a Caletta, elitrasportata al Meyer

Home

19 Agosto 2025

Rosignano, bambina di 7 anni rischia di annegare alla Caletta: trasferita d’urgenza al Meyer

Attimi di grande tensione nel pomeriggio di martedì 19 agosto sulla spiaggia della Caletta, lungo il litorale Cristoforo Colombo a Rosignano. Una bambina di soli 7 anni, in vacanza con la famiglia proveniente dal nord Italia, ha vissuto momenti drammatici quando ha rischiato di annegare in mare.

L’allarme è scattato immediatamente e i bagnini presenti sul tratto di costa sono intervenuti con prontezza, riportando la piccola a riva e mettendo in atto le prime manovre di soccorso. Nel giro di pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano, che ha preso in carico la bambina in condizioni critiche.

Il trasporto è avvenuto in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, dove i medici hanno stabilizzato la situazione. Vista la delicatezza del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, centro di riferimento per i casi più gravi.

La vicenda ha destato molta preoccupazione tra i bagnanti presenti, che hanno assistito alla scena con il fiato sospeso. Ancora una volta, la rapidità di intervento dei bagnini e la tempestività dei soccorsi si sono rivelate decisive per salvare una vita.

