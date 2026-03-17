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Bambine, media e modelli identitari: approfondimento su come i messaggi influenzino i comportamenti delle giovani

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17 Marzo 2026

Bambine, media e modelli identitari: approfondimento su come i messaggi influenzino i comportamenti delle giovani

Livorno 17 marzo 2026 Bambine, media e modelli identitari: approfondimento su come i messaggi influenzino i comportamenti delle giovani

Mercoledì 18 marzo alle ore 17 negli spazi del Centro Donna si terrà un incontro sul tema: bambine, media e modelli identitari.

L’iniziativa, proposta dall’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.) in occasione del Marzo Donna, intende offrire un approfondimento sull’influenza dei media nella costruzione dell’identità delle giovani e sul ruolo educativo degli adulti.

Il modulo, infatti, intende porre l’attenzione sull’importanza delle modalità comunicative e di come messaggi e immagini trasmesse tramite i media influenzino i comportamenti delle giovani. In tale ambito, saranno trattati gli elementi centrali del ruolo dell’adulto.

Interverranno la psicologa Patrizia Santovecchi (presidente O.N.A.P.) e la pedagogista Enrica Pini (direttivo O.N.A.P.).

Ingresso libero e gratuito.