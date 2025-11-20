Home

20 Novembre 2025

Livorno 20 novembre 2025 Banca ore Ex Piazzale Bertani domani terza votazione, Usb: Ritenta sarai più fortunato

“Riprova sarai più fortunato”

“Domani si svolgerà la terza votazione consecutiva in merito all’accordo, proposto dall’azienda e sponsorizzato dalla filt CGIL di Livorno, per istituire la cosiddetta banca ore per i lavoratori del piazzale Bertani. Piazzale di movimento azione e logistica auto a poche centinaia di metri dall’area portuale.

È la terza votazione non perché durante le prime due vi siano state delle irregolarità ma perché non è stato raggiunto il risultato sperato.

I lavoratori hanno sempre bocciato l’accordo. In prima battuta in maniera netta mentre nella seconda votazione, riproposta dopo alcune settimane di “terrorismo psicologico”, il risultato è stato un pari. Anche in quell’occasione non è passato il Si.

A questo punto doveva essere chiaro che i lavoratori e le lavoratrici non vogliono questo accordo e la motivazione è molto semplice e banale. La banca ore è stata richiesta in una fase di calo di lavoro temporaneo. È quindi evidentemente che il tentativo non è quello di gestire gli eventuali straordinari ma bensì quello di ottenere un sistema di gestione della flessibilità che permetta all’azienda, tra pochi mesi quando scadranno i contratti di lavoro, di abbassare il numero dei dipendenti. Con la banca ore si potrà utilizzare lo straordinario e gestire successivamente gli eventuali cali di lavoro senza rincorrere a trasferte o ferie forzate. Con un numero di dipendenti minore.

Di fronte a questo scenario, le strade potevano essere due. Chiudere ogni canale di trattativa rifiutando qualsiasi accordo. Oppure costringere l’azienda a trattare subito le stabilizzazioni di tutti i dipendenti e poi, solo in seguito, “concedere” questo istituto.

Ad oggi i sindacati confederali cercano invece di far passare a tutti i costi l’accordo. Domani ci sarà la terza votazione. Se, nonostante le enormi pressioni di azienda e CGIL, dovesse vincere nuovamente il no, cosa succederebbe? Si andrebbe alla quarta votazione? E poi alla quinta?

Usb si è espressa chiaramente. I lavoratori e le lavoratrici del piazzale Bertani si sono già espressi. Questo accordo non va sottoscritto. Bisogna subito trattare per la stabilizzazione di tutti e riportare le condizioni economiche e normative come nella precedente gestione. Così era stato anche concordato durante il tavolo in prefettura.

La votazione di domani rischia di essere l’ennesima farsa, l’ennesimo schiaffo alla dignità dei lavoratori”.

USB Livorno