Banco Bpm dona 10mila euro a Fondazione Casa Papa Francesco

22 Dicembre 2023

Livorno, 21 dicembre 2023 – Banco Bpm dona 10mila euro a Fondazione Casa Papa Francesco

Si è tenuta presso la sede di Livorno di Banco Bpm, in piazza Grande, la consegna di un assegno di 10mila euro da parte della banca a favore della Fondazione Casa Papa Francesco.

Casa Papa Francesco è una casa-famiglia situata presso la frazione livornese di Quercianella che opera dal 2015 sul territorio accogliendo e accompagnando per un tratto della loro vita un gruppo di minori rimasti soli, da zero a sedici anni. A loro, ogni giorno, vengono garantite la cura amorevole e l’educazione necessarie.

“Siamo molti felici e grati per questo dono che rappresenta un prezioso sostegno a favore dei bambini.” – è intervenuta la presidente della Fondazione, Suor Raffaella Spiezio – “Casa Papa Francesco è un piccolo paradiso immerso nel verde, dove si vive la fraternità insieme ai più piccoli. Con la loro semplicità e la loro capacità di stupirsi ci richiamano continuamente a ciò che conta nella vita, a non lasciarsi abbattere nelle difficoltà e a saper rinascere, giorno dopo giorno. Credo che questo sia un bel messaggio per tutti noi in questo Natale”.

“E’ una grande soddisfazione poter contribuire con questo gesto all’attività di un’istituzione così importante come Casa Papa Francesco, che con la sua opera sostiene chi ha bisogno di maggior protezione, i bambini.” – ha commentato Marco Valori, responsabile della Direzione Tirrenica di Banco BPM – “Durante le Festività natalizie la sensibilità su questi temi risulta amplificata, ma è importante che l’aiuto verso tale tipo di realtà prosegua nel corso di tutto l’anno. Noi sentiamo forte la responsabilità di essere al servizio della comunità che in questo territorio vive, lavora, esprime bisogni e anche sogni, soprattutto se solidali come questo”.

Presenti alla cerimonia, oltre a Valori e a Suor Raffaella, anche Samuele Picchioni, responsabile dell’area Livorno-Grosseto, e tutto il personale della filiale. L’evento è stata l’occasione anche per lo scambio degli auguri reso ancora più emozionante e coinvolgente dai canti natalizi di alcuni dei ragazzi di Casa Papa Francesco. “Perché questa – ha concluso Suor Raffaella – è la nostra missione quotidiana: non solo accogliere e prendersi cura, ma anche sostenere i nostri ragazzi nei loro talenti e passioni accompagnandoli nella ricerca del loro futuro”.

