Home

Cronaca

Bandiera Blu 2026, Livorno ancora tra le eccellenze del mare italiano

Cronaca

19 Maggio 2026

Bandiera Blu 2026, Livorno ancora tra le eccellenze del mare italiano

Livorno 19 maggio 2026 Bandiera Blu 2026, Livorno ancora tra le eccellenze del mare italiano

Livorno conquista ancora la Bandiera Blu: premiate le spiagge della costa cittadina

Anche per il 2026 il Comune di Livorno potrà fregiarsi della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education – alle località balneari che si distinguono per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e attenzione all’accoglienza.

A ritirare il riconoscimento a Roma, nei giorni scorsi, è stato l’assessore al turismo e commercio del Comune di Livorno, Rocco Garufo.

La Bandiera Blu, istituita nel 1987, rappresenta uno dei marchi di qualità ambientale più riconosciuti a livello internazionale e viene assegnata alle località che garantiscono elevati standard sotto diversi aspetti: dalla pulizia delle spiagge alla qualità delle acque, passando per la sicurezza dei bagnanti, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità e le iniziative di educazione ambientale.

Per ottenere il riconoscimento è infatti necessario soddisfare numerosi parametri, tra cui la presenza di servizi efficienti, controlli costanti sulle acque di balneazione, adeguata informazione ambientale e attenzione all’inclusività, con servizi dedicati anche alle persone con disabilità.

Un requisito fondamentale resta la qualità delle acque: possono candidarsi solo le località che hanno ottenuto livelli “eccellenti” nella stagione balneare precedente.

Dal 2025, inoltre, la FEE ha introdotto un ulteriore criterio: i Comuni devono presentare un “Piano di Azione per la Sostenibilità”, documento strategico pensato per programmare e monitorare interventi ambientali, sociali ed economici in linea con gli obiettivi europei del Green Deal. A Livorno il piano è stato redatto dal settore Ambiente e Transizione ecologica del Comune e punta a guidare il territorio nei processi di sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici.

Durante la prossima stagione estiva, la Bandiera Blu sventolerà in particolare in cinque località della costa livornese: Bagni Roma, Bagni Rex, Parco Marina del Boccale, Rogiolo e Cala Quercianella.

Il riconoscimento conferma ancora una volta la qualità ambientale del litorale livornese e il percorso intrapreso dall’amministrazione sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione turistica del territorio.