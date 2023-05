Home

Bandiera Blu al Comune di Livorno anche per la stagione estiva 2023

17 Maggio 2023

Bandiera Blu al Comune di Livorno anche per la stagione estiva 2023

Livorno 17 maggio 2023

Anche quest’anno la FEE (Foundation for Environmental Education) ha premiato il Comune di Livorno assegnando la Bandiera Blu alle sue spiagge.

Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, certifica la qualità delle località balneari marine e lacustri che possono vantare le acque migliori, il maggior rispetto dell’ambiente e servizi di qualità (pulizia delle spiagge, misure di sicurezza per i bagnanti, adeguata cartellonistica informativa sull’ecosistema e sulle modalità di fruizione della spiaggia, iniziative di educazione ambientale). L’obiettivo principale del programma è quello di indirizzare sempre più la politica di gestione locale delle località rivierasche verso la sostenibilità ambientale.

Tra le novità di questa 36esima edizione, l’inserimento di un nuovo importante criterio di valutazione: quello dell’impegno sociale e dell’inclusività.

Per Livorno la bandiera blu sventolerà, in particolare, ai bagni Rex, Paolieri, Rogiolo, Cala Bianca, Roma, Parco Marina del Boccale.

Grande soddisfazione per questa conferma del sindaco Luca Salvetti, dall’assessore al turismo Rocco Garufo, dall’assessore all’ambiente Giovanna Cepparello, dall’assessore al demanio Viola Ferroni e dall’assessore ai lavori pubblici Silvia Viviani.

“I criteri utilizzati per assegnare questo riconoscimento – dichiara l’assessore Garufo – sono molto selettivi, e quindi per le amministrazioni comunali riuscire a mantenere la Bandiera Blu comporta un sempre maggiore impegno nella tutela dell’ambiente, delle strutture e del livello dell’offerta turistica. Voglio quindi esprimere il mio ringraziamento a tutti gli uffici del Comune che garantiscono la qualità dell’ambiente, delle spiagge e dei servizi, e che collaborano alla raccolta dei dati da fornire alla FEE, insieme ai privati che giorno per giorno hanno a cuore questa fondamentale risorsa del nostro territorio”.

