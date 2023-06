Home

Politica

“Bandiere sventolanti durante il lutto nazionale”, l’intervento del Direttivo Provinciale Lega Livorno

Politica

16 Giugno 2023

“Bandiere sventolanti durante il lutto nazionale”, l’intervento del Direttivo Provinciale Lega Livorno

Livorno 16 giugno 2023 – “Bandiere sventolanti durante il lutto nazionale”, l’intervento del Direttivo Provinciale Lega Livorno

Le Segreterie Comunali, i Capigruppo e gli Eletti dichiarano:

“Che Berlusconi fosse un nemico -nel senso bellico del termine- di certa sinistra subalterna ai poteri tecnofinanziari, lo sapevamo.

Furono Silvio Berlusconi ed Umberto Bossi a guastare per primi i piani speculativi sul nostro Paese. Quindi non ci sorprende che vi siano dei tristi tentativi di vilipendio alla memoria del Cavaliere.

Quello che ci dispiace è che tanta meschinità venga addirittura espressa boicottando il Cerimoniale di Stato e sabotando la sacralità del Tricolore italiano che pochi mesi fa sventolavano con tanto ardore.

Nella mattinata di ieri, 14 giugno 2023, giornata di Lutto Nazionale per i funerali di Silvio Berlusconi, ci siamo accorti che, contrariamente a come avevano fatto Caserme, Stazioni dei Carabinieri, Questura, Polizia Municipale e altre sedi pubbliche, i palazzi del Comune di Bibbona, Rosignano, Campiglia Marittima non avevano esposto la bandiera a mezz’asta.

La scelta delle amministrazioni dei comuni sopracitati è stata motivata spiegando che avrebbero abbassato le bandiere in segno di lutto, soltanto al momento del funerale, quindi alle ore 15:00.

Per quanto ci riguarda, se non fossimo intervenuti sottolineando “la dimenticanza” in una giornata dal cosi importante valore, probabilmente le bandiere sarebbero rimaste lì, come se nulla fosse.

Siamo felici che le amministrazioni abbiano subito risposto alle nostre richieste abbassando le bandiere in segno di lutto.

L’importanza di onorare la memoria di Silvio Berlusconi ponendo le bandiere a mezz’asta non è solo simbolo del rispetto nei confronti della sua importante figura, ma è anche un dovere istituzionale al quale si doveva adempiere da subito ed è per questo che ci siamo mobilitati”.

Direttivo Provinciale Lega Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin