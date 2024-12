Livorno 11 dicembre 2024 Banditella: Cassonetto del vetro circondato dai rifiuti, l’inciviltà fa da padrona

Quello che mostra la foto è l’ennesimo scempio che si presenta davanti ai cassonetti, in questo caso a quello della raccolta del vetro in via Puini, nel quartiere Banditella. Una scena che potrebbe essere l’illustrazione di un manuale su “come non gestire i propri rifiuti”; sacchi di ogni colore e forma – neri, gialli, blu e trasparenti – accatastati tutt’intorno, traboccanti di spazzatura di ogni genere. Peccato che il cassonetto sia chiaramente dedicato esclusivamente al vetro.

Di fronte a tale spettacolo, viene da chiedersi se i responsabili di questa discarica improvvisata abbiano mai sentito parlare di senso civico. O, più semplicemente, se abbiano letto l’etichetta ben visibile sul cassonetto. La raccolta differenziata, che dovrebbe essere ormai una pratica consolidata, sembra invece trasformarsi in una montagna insormontabile per chi preferisce disfarsi dei rifiuti con la filosofia del “basta che sia lontano da casa mia”.

Questa immagine di degrado è un insulto non solo alle regole della convivenza civile, ma anche agli sforzi di chi si impegna quotidianamente per differenziare correttamente i propri rifiuti. L’inciviltà di pochi rischia di vanificare il lavoro di molti, in un circolo vizioso che penalizza l’intera comunità.

E mentre i sacchi restano lì a ricordarci che “buttare” è più semplice che “pensare”, sorge spontanea una domanda; possibile che servano multe più severe, controlli serrati o telecamere per garantire un comportamento che dovrebbe essere naturale? Forse sì, perché la civiltà non si misura solo con le parole, ma con i fatti. O, in questo caso, con il vetro al suo posto e i sacchi altrove.