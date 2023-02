Home

6 Febbraio 2023

Bando Allievi Marescialli dei carabinieri, l’arma incontra le classi V di informatica dell’Iti

Livorno 6 febbraio 2023 – Bando Allievi Marescialli dei carabinieri, l’arma incontra le classi V di informatica dell’Iti

Si è tenuto, a beneficio dei giovani maturandi delle classi V dell’ITIS Galileo Galilei ed in particolare dei frequentatori dei corsi per perito informatico, un incontro con l’Arma dei Carabinieri in vista del bando per l’arruolamento degli Allievi Marescialli destinato proprio ai neodiplomati.

L’Arma si propone di arruolare nel prossimo futuro giovani in possesso di spiccate attitudini nel campo informatico che possano essere i protagonisti di una fase di grande innovazione e sviluppo già intrapresa dai Carabinieri nel campo della cybersicurezza e delle indagini telematiche.

Ai giovani dell’ITIS Galilei sono state presentate le opportunità di crescita e di formazione che l’Arma ha messo in campo a favore dei Carabinieri di domani in modo che abbiano le competenze per affrontare al meglio il cybercrime.

