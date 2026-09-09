Home

Attualità

Bando DSU, oltre 26mila universitari chiedono borsa di studio e alloggio

Attualità

9 Settembre 2026

Bando DSU, oltre 26mila universitari chiedono borsa di studio e alloggio

Livorno 9 settembre 2026 Bando DSU, oltre 26mila universitari chiedono borsa di studio e alloggio

L’assessora Manetti: «Garantire il diritto allo studio resta una priorità»

Sono 26.037 gli studenti universitari che hanno partecipato al bando DSU Toscana per ottenere una borsa di studio.

Gli studenti fuori sede hanno potuto chiedere anche un posto nelle residenze universitarie regionali per l’anno accademico 2026/2027.

La scadenza del concorso è arrivata il 7 settembre. Il numero delle richieste conferma il trend registrato negli ultimi anni.

La distribuzione delle domande

La sede DSU di Firenze ha raccolto 11.015 domande. Pisa ne ha registrate 9.896, mentre Siena ha raggiunto quota 5.126.

Complessivamente, 12.817 studenti hanno richiesto sia la borsa di studio sia un posto nelle residenze universitarie.

Il dato evidenzia una forte domanda di sostegno economico e abitativo. Molti studenti affrontano infatti costi elevati per l’affitto, i trasporti e la vita quotidiana.

Tra i partecipanti figurano anche numerosi studenti internazionali. Le richieste presentate da giovani con famiglia residente all’estero ammontano a 7.542.

La loro quota raggiunge circa il 29% del totale. Di questi studenti, 7.003 hanno chiesto anche un posto alloggio nelle strutture del DSU Toscana.

Manetti: «Investiamo sul futuro dei giovani»

«Le oltre 26mila domande confermano il valore del diritto allo studio», ha dichiarato l’assessora regionale all’università e alla ricerca Cristina Manetti.

Secondo l’assessora, il sostegno permette a ragazze e ragazzi di costruire il proprio percorso universitario senza subire condizionamenti economici.

La Regione Toscana continuerà a finanziare borse di studio, servizi e residenze universitarie. L’obiettivo consiste nel garantire l’accesso alla formazione anche agli studenti con minori disponibilità economiche.

Manetti ha sottolineato anche il peso delle richieste internazionali. Il dato, ha spiegato, dimostra l’attrattività e l’apertura del sistema universitario toscano.

«Sostenere il diritto allo studio significa investire sui giovani, sui loro talenti e sul futuro della Toscana», ha aggiunto l’assessora.

Graduatoria provvisoria il 30 settembre

Il prossimo appuntamento arriverà il 30 settembre. In quella data, il DSU Toscana pubblicherà la graduatoria provvisoria con i nomi degli studenti idonei.

I benefici includono un contributo economico e l’accesso gratuito alle mense universitarie. Gli studenti possono inoltre ottenere l’esenzione dalle tasse attraverso le misure previste dai principali atenei.

Chi frequenta l’università lontano dalla propria residenza può accedere anche a un posto nelle residenze DSU, se ha presentato la relativa richiesta.

Il presidente del DSU Toscana Marco Del Medico ha definito significativo il numero delle domande. A suo giudizio, il risultato conferma l’efficacia delle politiche regionali a sostegno dell’università.

La semplificazione delle procedure, il monitoraggio delle richieste e una comunicazione più capillare hanno favorito la partecipazione al bando.

«Queste attività hanno permesso di raggiungere molti potenziali beneficiari», ha concluso Del Medico. «Le opportunità offerte consentono l’accesso all’alta formazione anche a chi dispone di risorse economiche limitate».

Bando DSU, oltre 26mila universitari chiedono borsa di studio e alloggio