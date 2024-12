Bando gestione residenze universitarie, a Livorno un incontro per i soggetti interessati

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR, ha pubblicato un bando rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a gestire residenze studentesche universitarie.

Per ciascun posto letto, l’importo del finanziamento al soggetto gestore sarà di quasi 20mila euro. Gli immobili che saranno messi a disposizione dovranno avere una capienza di almeno 20 posti letto (di cui almeno il 70% in camere singole, massimo il 30% in camere doppie) in un unico edificio o in edifici contigui.

A Livorno, dove hanno sede alcuni distaccamenti dell’Università di Pisa, potranno essere erogati dal MUR finanziamenti per realizzare fino a 111 posti letto.

Per approfondire le caratteristiche di questo bando innovativo e per farlo conoscere alla cittadinanza e, in particolare, ai soggetti potenzialmente interessati, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro, coinvolgendo in primis le associazioni di categoria e i funzionari ministeriali che seguono l’iniziativa.

L’evento, dal titolo “Student Housing e risorse PNRR: istruzioni per l’uso” è in programma per giovedì 19 dicembre alle ore 11.30 al Cisternino di Città (Largo del Cisternino 1).

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco Luca Salvetti e con l’intervento di Michele Magnani, assessore comunale a Formazione e innovazione, Politiche giovanili, Campus Livorno.

Seguiranno gli interventi di Manuela Manenti, commissario straordinario Housing Universitario, e di Francesca Romana Mancini, dirigente della Struttura commissariale.

È gradita una mail alla dirigente Michela Casarosa mcasarosa@comune.livorno.it e alla coordinatrice Mariarita Mulone mmulone@comune.livorno.it con la quale i soggetti interessati potranno comunicare l’interesse a partecipare all’incontro ed anticipare eventuali quesiti.

Entrando più nei dettagli del bando nazionale (vedi anche le informazioni disponibili su https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario/avviso-housing), si può dire che i posti letti dovranno essere messi a disposizione entro il 30 giugno 2026.

Il contributo triennale di 20mila euro a posto letto è relativo alla sola gestione di residenze studentesche e non saranno finanziate costruzioni o ristrutturazioni di immobili.

Il soggetto gestore integrerà i propri ricavi per il 70% dei posti letto con contribuzioni da parte degli studenti assegnatari e per il 30% dei posti letto tramite convenzione stipulata con l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Il soggetto gestore potrà inoltre beneficiare di sgravi fiscali (Ires/Irap ed esonero dalle imposte di registro) e di un credito d’imposta per un valore corrispondente all’IMU versata annualmente, fino ad esaurimento delle risorse. Il credito d’imposta IMU potrà essere accordato anche al soggetto proprietario dell’immobile se non coincide con il soggetto gestore.

(vedi invito allegato e bando ministeriale)