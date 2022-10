Home

Cronaca

Bando innovazione, già presentate richieste per 40 mila euro. Ancora disponibili 120 mila euro

Cronaca

13 Ottobre 2022

Bando innovazione, già presentate richieste per 40 mila euro. Ancora disponibili 120 mila euro

Livorno 13 ottobre 2022 – Bando innovazione, già presentate richieste per 40 mila euro. Ancora disponibili 120 mila euro

Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre

Ammontano a 120 mila euro le risorse ancora disponibili per il sostegno all’innovazione e allo sviluppo tecnologico e digitale delle Micro e Piccole imprese (MPI) e allo start up giovanile e/o femminile.

Si tratta di contributi che il Comune di Livorno ha messo a disposizione con il bando rivolto alle Micro e Piccole imprese ed ai liberi professionisti con partita Iva che operano nei settori del manifatturiero, del turismo, del commercio e delle attività terziarie, per rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale livornese e favorire la diffusione della cultura dell’innovazione tecnologica e digitale.

All’apertura del bando, lo scorso 16 settembre, le risorse a disposizione erano di 160 mila euro.

“È una buona risposta quella che proviene dal sistema imprenditoriale cittadino a questa terza edizione del bando – commenta l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini – che fa sì che si possa ipotizzare il successo ottenuto nelle precedenti edizioni. Come Amministrazione comunale vogliamo aiutare le imprese a guardare al futuro contribuendo a quel processo di innovazione fondamentale per reggere alla sfida della competitività”.

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% (incrementabile fino al 60% in caso di impresa giovanile e/o femminile, o impresa in possesso del Rating di Legalità, ed in caso di interventi innovativi che favoriscano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) calcolato sul totale delle spese sostenute a partire dal 16 settembre, data di pubblicazione del bando, e comunque fino ad un massimo di 10 mila euro.

L’importo minimo delle spese ammissibili (al netto dell’IVA) non può essere inferiore a 3 mila euro in caso di Micro imprese, e a 5 mila euro in caso di Piccole imprese.

Le agevolazioni saranno erogate a fronte di spese per interventi caratterizzati da contenuti tecnologici, digitali ed innovativi, regolarmente fatturate, pagate e contabilizzate alla data di presentazione della domanda.

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione devono essere realizzati e localizzati nel territorio del Comune di Livorno.

Nel caso di imprese giovanili e/o femminili costituite a partire dal 1° gennaio 2022 la misura prevede che possa essere richiesto un contributo forfettario a fronte di oneri notarili sostenuti per la costituzione della società.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 novembre 2022.

La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità della stessa:

redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta ed allegata al bando;

debitamente sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa (non è in nessun caso ammessa la firma autografa);

presentata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario delegato, e con invio all’indirizzo di posta elettronica comune.livorno@postacert.toscana.it, indicando obbligatoriamente quale oggetto del messaggio “Domanda contributi bando innovazione 2022” seguito dal “nome/ragione sociale/denominazione dell’impresa”.

Si ricorda che il bando è consultabile nella sezione “Lavoro e Sviluppo Economico – Bandi” della rete civica comunale (https://www.comune.livorno.it/bando-pubblico-concessione-contributi).

Per informazioni sul bando è possibile inviare una mail a contributoimprese@comune.livorno.it.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin