Bando innovazione, Simoncini: esaurito lo stanziamento di 200mila euro

23 Ottobre 2021

Livorno 23 ottobre 2021

A meno di un mese dall’apertura del bando si sono già esauriti i 200mila euro stanziati dal Comune e destinati al sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro, piccole imprese, dei professionisti e a sostegno dello start up giovanile.

Alla data del 19 ottobre, infatti, sono risultate impegnate risorse per 219.648 euro, ben più dei fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale.

“Esprimo soddisfazione per come il sistema imprenditoriale ha risposto anche a questo bando. Il successo riscosso – ha detto l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini – è una ulteriore riconferma della volontà di innovazione del sistema produttivo locale e allo stesso tempo testimonia che l’Amministrazione ha saputo cogliere le necessità del nostro tessuto imprenditoriale”.

Il bando, tuttavia, resterà aperto fino al 9 dicembre: nel frattempo sarà creata una lista di attesa con le domande pervenute e che non potranno essere finanziate essendo terminate le risorse stanziate; è infatti in corso una verifica tra i capitoli del Settore Lavoro e Sviluppo Economico per individuare eventuali economie da destinare al finanziamento di quei progetti esclusi dai contributi.

