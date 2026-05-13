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Bando isole arcipelago toscano, Cgil: “Stop a ritardi e polemiche strumentali. Procedere con l’aggiudicazione”

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13 Maggio 2026

Bando isole arcipelago toscano, Cgil: “Stop a ritardi e polemiche strumentali. Procedere con l’aggiudicazione”

Livorno 13 maggio 2026 Bando isole arcipelago toscano, Cgil: “Stop a ritardi e polemiche strumentali. Procedere con l’aggiudicazione”

Le polemiche e gli attacchi nei confronti della Regione Toscana in relazione al bando di affidamento del servizio di cabotaggio marittimo tra le isole dell’arcipelago toscano sono del tutto fuori luogo.

Il bando sta finalmente giungendo ad aggiudicazione e rimetterlo in discussione comporterebbe pesanti conseguenze negative per tutta l’economia del territorio. Basta polemiche strumentali a solo fine politico, non possiamo permetterci più ritardi e neanche alimentare ulteriori incertezze.

Ricordiamo inoltre che l’articolato del bando è frutto di mesi di confronto e di riunioni tra istituzioni, sindacati e lavoratori. Evidenziarne criticità oggi o metterne in discussione gli aspetti base significa cercare di frenare lo sviluppo del territorio.

Mai come adesso è fondamentale costituire un fronte unico per il bene dell’economia locale, per la qualità dei servizi offerti ai cittadini che usufruiranno del servizio e per garantire la stabilità occupazionale e il futuro di tutti i lavoratori coinvolti.

Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil Livorno)

Daniele Pini (responsabile settore marittimi Filt-Cgil Toscana)