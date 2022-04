Home

Bando per alloggi a canone sostenibile in via Lamarmora e in via Galilei

13 Aprile 2022

Bando per alloggi a canone sostenibile in via Lamarmora e in via Galilei

Livorno, 13 aprile 2022

Da oggii, mercoledì 13 aprile, sarà aperto un bando del Comune di Livorno per la locazione a canone sostenibile di alcuni alloggi situati presso la ex Caserma Lamarmora e in via Galilei 11. Il Bando resterà aperto per un mese.

Oltre ai requisiti previsti dal bando, gli interessati dovranno essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) dalla quale risulti un valore ISEE inferiore a 35mila euro e superiore a 16.500 euro.

La domanda può essere presentata esclusivamente online entro le ore 23.59 di giovedì 12 maggio tramite la piattaforma presente sul sito internet del Comune, collegandosi all’indirizzo http://www.comune.livorno.it/ casa/citel_bandi.asp (a partire da mercoledì 13 aprile).

L’accesso può essere effettuato tramite SPID, CNS (tessera sanitaria con PIN attivo), CIE (carta di identità elettronica con credenziali).

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dal bando, tra cui un modulo che va scaricato e scansionato dopo l’applicazione di una marca da bollo da 16 euro.

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile telefonare all’Ufficio Fabbisogno Abitativo ai numeri 0586 820419 – 820410 dal lunedì a venerdì in orario 9-13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o inviare una mail a casepopolari2020@comune. livorno.it

I cittadini impossibilitati a presentare domanda online (ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche) potranno ricevere assistenza gratuita nella compilazione della domanda presso una delle associazioni o CAF convenzionati con il Comune di Livorno

