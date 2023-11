Home

Bando per locale in via Terreni rivolto al terzo settore. Canone 345 euro al mese, possibilità riduzione del 90%

7 Novembre 2023

Bando per locale in via Terreni rivolto al terzo settore. Canone 345 euro al mese, possibilità riduzione del 90%

Avviso per l’affidamento di un locale comunale a Enti del Terzo Settore

L’assessora Ferroni: “ Prioritario dare risposte al mondo del terzo settore, fondamentale per la tenuta sociale e culturale di questa città”

Livorno, 7 novembre 2023 –

E’ stato pubblicato sul sito del Comune un avviso di selezione pubblica per l’affidamento in concessione ad Enti del Terzo Settore di un locale in via G. M. Terreni n 4. (stanza n. 1).

Qui l’avviso con tutti i dettagli: https://www.comune.livorno.it/avviso/avviso-selezione-pubblica-laffidamento-concessione-ad-enti-del-terzo-settore-un-locale-via-g

La durata della concessione è stabilita in 6 anni rinnovabili per altri 6.

Il canone è di € 345,40 mensili, oltre Iva se dovuta e periodico aggiornamento Istat nella misura del 100%. Ma attenzione, c’è anche la possibilità che sia riconosciuta una riduzione del canone di concessione fino al 90% .

Come è specificato nell’avviso, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio del Comune di Livorno, la “Commissione mista interdipartimentale per la concessione e locazione di locali di proprietà comunale ad Enti no-Profit” presenterà gli esiti della selezione alla Giunta Comunale, la quale, in base all’istruttoria svolta, assegnerà definitivamente l’immobile all’ente aggiudicatario mediante apposita delibera con la quale eventualmente potrà anche riconoscere, in ragione dei fini sociali perseguiti dall’affidatario, una riduzione del canone di concessione fino ad un massimo del 90% dello stesso.

“Questo bando – evidenzia l’assessora al Patrimonio Viola Ferroni – si colloca nelle strategie di riqualificazione del patrimonio comunale, che durante questa legislatura è stato puntualmente censito e valutato in un’ottica sia tecnica che politica.

Riteniamo prioritario dare risposte al mondo del terzo settore, fondamentale per la tenuta sociale e culturale di questa città: è per questo che acceleriamo il più possibile la pubblicazione dei bandi. È importante ricordare che, in relazione all’offerta progettuale e tecnica proposta in sede di bando è possibile una riduzione del canone, in coerenza con quanto previsto dal regolamento del patrimonio, e che viene riconosciuta premialità alle associazioni che si presentano in rete con progetti che coinvolgono un’unica struttura.”

Per visitare l’immobile oggetto della presente selezione ed effettuare un sopralluogo, è necessario contattare l’Ufficio Amministrazione Patrimonio (Arch. Moira Turinelli, tel. 0586/820982, e-mail: mturinelli@comune.livorno.it).

La documentazione indicata nell’avviso dovrà pervenire all’URP del Comune di Livorno, piazza del Municipio, n. 1, piano terra, CAP 57123 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, mercoledì chiuso), entro le ore 13:00 del giorno 11 dicembre 2023.

