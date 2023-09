Home

Cronaca

Comune di Livorno

Bando riservato agli operatori del Mercato del Venerdì per una nuova collocazione dei banchi

Comune di Livorno

18 Settembre 2023

Bando riservato agli operatori del Mercato del Venerdì per una nuova collocazione dei banchi

Livorno, 18 settembre 2023 – Bando riservato agli operatori del Mercato del Venerdì per una nuova collocazione dei banchi

Il Comune di Livorno pubblica un bando riservato agli operatori del Mercato settimanale del Venerdì, ai quali viene offerta la possibilità di spostare la propria attività in un altro posteggio, nell’ambito dello stesso mercato (cosiddetta “miglioria”).

Nel nuovo Piano e Regolamento del Commercio su aree pubbliche, infatti, per il Mercato di via dei Pensieri/via Allende si è provveduto a una riorganizzazione dei posteggi tramite uno specifico Piano della sicurezza, in grado di garantire meglio l’efficacia delle vie d’esodo e la gestione dell’emergenza. In questa occasione ai posteggi presenti è stata data una nuova numerazione.

Inoltre, attualmente alcuni posteggi del Mercato del Venerdì risultano vacanti a seguito di rinunce e di revoche di concessioni, e sono già pervenute istanze di miglioria (spostamento) da parte di alcuni assegnatari.

Pertanto, l’Amministrazione comunale ha avviato questa procedura per la miglioria dei posteggi, dando agli operatori del Mercato la possibilità di trasferire la propria attività negli altri posteggi a vario titolo liberi (7 banchi tipologia non alimentare e 9 banchi misti, la cui collocazione è indicata nella planimetria allegata al bando).

Il criterio di precedenza sarà quello della maggiore anzianità di permanenza nel posteggio (cumulata con quella del precedente titolare in caso di subentro) e quello della maggiore anzianità di esercizio per questo tipo di attività (iscrizione del titolare al registro delle imprese).

Gli operatori del Mercato del Venerdì interessati possono presentare domanda entro sabato 30 settembre esclusivamente tramite PEC da inviare a: comune.livorno@postacert. toscana.it utilizzando il modello di domanda allegato al bando.

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande, sui requisiti e sui criteri di valutazione consultare l’ Avviso completo allegato alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Comune www.comune.livorno.it sezione Gare – Avvisi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin