Cronaca 26 Novembre 2025

Bando trasporto marittimo, USB: “soddisfazione responso TAR, ora si pensi ai salari e condizioni dei marittimi” 

Bando trasporto marittimo, USB: "soddisfazione responso TAR, ora si pensi ai salari e condizioni dei marittimi" 

Livorno 26 novembre 2025 Bando trasporto marittimo, USB: “soddisfazione responso TAR, ora si pensi ai salari e condizioni dei marittimi”

Usb Mare e Porti esprime soddisfazione per il responso positivo del Tribunale Amministrativo Regionale in merito al ricorso presentato da Blu Navy. Il Tar ha rigettato la richiesta della società armatoriale e si procederà ad un bando unico per tutto l’arcipelago. Un modo per garantire sia il servizio per i cittadini sia la salvaguardia occupazionale.

Ma le problematiche per i lavoratori e i marittimi non sono certo risolte

–       Prima tra tutte la questione dei salari fermi al palo da almeno 10 anni.
–       Per non parlare degli accordi integrativi e dei bonus che andrebbero ricontrattati e adeguati alle condizioni attuali.
–       Anche per la stabilizzazione del personale. Serve da subito, un aggiornamento rispetto alle condizioni attuali e soprattutto future, prima della nuova assegnazione definitiva del servizio. Stabilizzazioni con criteri certi e verificabili
–       Regolarizzazione delle mansioni e soprattutto pagamento pieno della cassa marittima come viene fatto in altre società.
USB, recentemente costituita anche in Toremar, si rende disponibile ad affrontare questi e altri temi, in modo da rimettere al centro gli interessi dei lavoratori.

USB Livorno

mare divino e digusto
Ekom Mazzini-Olandesi 2° black week
banner-mostra-giovanni-fattori
Pik Kemical
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps

Ekom Mazzini-Olandesi 2° BlacK Week fino al 1° dicembre