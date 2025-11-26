Home

Cronaca

Bando trasporto marittimo, USB: “soddisfazione responso TAR, ora si pensi ai salari e condizioni dei marittimi”

Cronaca

26 Novembre 2025

Bando trasporto marittimo, USB: “soddisfazione responso TAR, ora si pensi ai salari e condizioni dei marittimi”

Livorno 26 novembre 2025 Bando trasporto marittimo, USB: “soddisfazione responso TAR, ora si pensi ai salari e condizioni dei marittimi”

Usb Mare e Porti esprime soddisfazione per il responso positivo del Tribunale Amministrativo Regionale in merito al ricorso presentato da Blu Navy. Il Tar ha rigettato la richiesta della società armatoriale e si procederà ad un bando unico per tutto l’arcipelago. Un modo per garantire sia il servizio per i cittadini sia la salvaguardia occupazionale.

Ma le problematiche per i lavoratori e i marittimi non sono certo risolte

– Prima tra tutte la questione dei salari fermi al palo da almeno 10 anni.

– Per non parlare degli accordi integrativi e dei bonus che andrebbero ricontrattati e adeguati alle condizioni attuali.

– Anche per la stabilizzazione del personale. Serve da subito, un aggiornamento rispetto alle condizioni attuali e soprattutto future, prima della nuova assegnazione definitiva del servizio. Stabilizzazioni con criteri certi e verificabili

– Regolarizzazione delle mansioni e soprattutto pagamento pieno della cassa marittima come viene fatto in altre società.

USB, recentemente costituita anche in Toremar, si rende disponibile ad affrontare questi e altri temi, in modo da rimettere al centro gli interessi dei lavoratori.

USB Livorno