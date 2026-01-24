Home

Bar e antincendio, Confesercenti: bene il chiarimento del ministero

24 Gennaio 2026

Livorno 24 gennaio 2026 Bar e antincendio, Confesercenti: bene il chiarimento del ministero

«Le imprese della somministrazione rappresentano un presidio economico e sociale essenziale per la nostra comunità. È fondamentale che possano operare all’interno di un quadro normativo chiaro, uniforme e proporzionato, soprattutto in un momento in cui tragedie recenti interrogano profondamente la coscienza collettiva».

Così Vincenzo Cananzi, responsabile dei pubblici esercizi di Confesercenti provinciale Livorno, commenta la nota di chiarimento diffusa dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza antincendio per bar e ristoranti.

«Il Ministero – prosegue Cananzi– ha ribadito che bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione incendi, salvo i casi in cui siano collocati in strutture disciplinate da regole tecniche specifiche o dotati di impianti particolari. Restano invece soggetti a verifiche di agibilità e alle norme più stringenti in materia antincendio esclusivamente i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici».

«Accogliamo con favore questo chiarimento – dichiara Fabio Tinti presidente provinciale Confesercenti – che distingue correttamente le attività di somministrazione da quelle di spettacolo e contribuisce a un’applicazione equilibrata delle norme, evitando aggravi ingiustificati per le imprese che operano nel rispetto delle regole. Come Confesercenti – conclude Tinti – restiamo a disposizione delle aziende associate per fornire supporto tecnico-normativo, accompagnarle negli adempimenti necessari e promuovere percorsi formativi dedicati alla sicurezza».