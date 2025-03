Home

9 Marzo 2025

Livorno 9 marzo 2025 Bar pasticceria chiuso temporaneamente per carenze igienico sanitarie

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio di bar pasticceria del capoluogo.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno accertato che la cucina e il magazzino erano detenuti in precarie condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimossi. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di tracce organiche di sporco sul pavimento, nonché la mancanza di acqua calda.

Proprio questi ultimi elementi hanno fatto sì da richiedere l’intervento di personale dell’ASL competente per territorio, da cui è scaturito un provvedimento di immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti, almeno fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate.

Ne è conseguita per la titolare una sanzione amministrativa ammontante a complessivi 3.000 euro, informandone le autorità competenti in materia secondo la vigente norma di settore.