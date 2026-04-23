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Cronaca

Bar-punto ristoro dell’Ippodromo Caprilli, avviso d’asta per la concessione

Cronaca

23 Aprile 2026

Bar-punto ristoro dell’Ippodromo Caprilli, avviso d’asta per la concessione

Livorno 23 aprile 2026 Bar-punto ristoro dell’Ippodromo Caprilli, avviso d’asta per la concessione

Il settore Gare, contratti e patrimonio del Comune di Livorno ha pubblicato un avviso d’asta per la concessione di un locale di proprietà comunale, posto all’interno dell’ippodromo “Federico Caprilli”, da adibirsi a bar-punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’asta si terrà giovedì 7 maggio a Palazzo comunale a partire dalle ore 10. Saranno ammesse offerte segrete soltanto in aumento percentuale rispetto al canone mensile a base d’asta, pari a € 249,79 oltre Iva.

Le offerte, insieme alla documentazione e alle quietanze previste dal bando pubblicato su https://servizinew.comune. livorno.it/aste/MainPratiche. asp dovranno pervenire entro le ore 13 di mercoledì 6 maggio, tramite servizio postale o con consegna a mano presso l’URP del Comune di Livorno.

Qualora il primo incanto vada deserto, le offerte per il secondo incanto dovranno pervenire entro le ore 13 di martedì 12 maggio.

Potranno partecipare all’asta solamente soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese, con codice ATECO coerente con le finalità di utilizzo e destinazione del locale. È escluso l’utilizzo per altre attività commerciali.

Il periodo di concessione previsto va dal 1° giugno al 31 agosto 2026, e l’attività di bar-punto ristoro potrà essere svolta esclusivamente nelle 17 giornate in cui l’ippodromo sarà aperto per lo svolgimento delle gare (come da calendario corse ippiche) e nelle eventuali ulteriori giornate di apertura dell’impianto che l’Amministrazione comunale potrà stabilire, sempre nell’arco temporale 1° giugno – 31 agosto.

Nei giorni di chiusura dell’impianto, il concessionario potrà comunque accedere ai locali per eseguire i necessari interventi di manutenzione, pulizia, allestimento e preparazione degli alimenti. I locali da affidare in concessione, di superficie pari a 218 mq, si trovano in prossimità dell’ingresso principale del Caprilli, sul viale Italia, alle spalle della tribuna centrale.

La concessione è subordinata all’effettivo svolgimento delle gare ippiche in calendario.

Per le informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei locali, sui requisiti, sulle modalità di consegna dei plichi con le offerte, sulla documentazione da allegare, sui bolli e le quietanze da versare, sulle modalità di svolgimento dell’asta, fare riferimento all’Avviso d’asta.

È possibile richiedere un appuntamento per visionare l’immobile entro le ore 12 di lunedì 4 maggio inviando una mail a: patrimonio@comune.livorno.it e fornendo un proprio recapito telefonico.