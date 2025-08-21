Baracchine in piazza Garibaldi, la posizione di Forza Italia

Home

21 Agosto 2025

“Baracchine di Piazza Garibaldi: serve chiarezza e coerenza

Il tema delle baracchine di Piazza Garibaldi torna ancora una volta alla ribalta della cronaca. Un tema che non è nuovo per Forza Italia: il nostro consigliere comunale Alessandro Guarducci lo aveva posto come punto cruciale già durante la sua candidatura a sindaco e successivamente in Consiglio Comunale, presentando un atto chiaro e netto per la rimozione totale delle baracchine. Una interpellanza che trovò il pieno consenso del Sindaco.

Ci duole dover constatare che, a oggi, soltanto quattro baracchine siano state rimosse, mentre la richiesta di Forza Italia era ed è quella della rimozione completa. Una scelta necessaria per restituire a quella piazza decoro e sicurezza, per prevenire situazioni di degrado, spaccio, prostituzione e microcriminalità che inevitabilmente si annidano in spazi lasciati a metà. Non bastano interventi parziali: occorre completare l’opera e restituire Piazza Garibaldi a una dimensione di piena vivibilità per la comunità.

In questo quadro, raccogliamo con serietà l’appello del Prefetto alla collaborazione istituzionale. Il Prefetto rappresenta lo Stato e il Governo sul territorio, e merita rispetto per un ruolo delicato che esercita con equilibrio e responsabilità. Il suo richiamo è giusto: su temi così importanti non si può giocare allo scaricabarile, serve un impegno corale.

E qui occorre un po’ di chiarezza. C’è chi invoca oggi “più uomini, più forze dell’ordine”. Una richiesta legittima, ma che dimentica un fatto semplice: questo Governo di centrodestra ha già stanziato risorse importanti per rafforzare gli organici e dare nuovi strumenti a polizia, carabinieri, guardia di finanza, forze armate. Uomini e donne che ogni giorno servono il Paese con dedizione, e a cui va il nostro ringraziamento sincero e orgoglioso.

Fare appelli da questo punto di vista è quasi un esercizio di “autoposizione”: se davvero si ritiene che servano ulteriori risorse, il messaggio va rivolto al proprio stesso partito, che oggi governa insieme a noi. Una contraddizione evidente, che rischia di suonare più come retorica che come proposta.

Forza Italia non cade in queste ambiguità. Continueremo a vigilare perché gli impegni assunti in Consiglio Comunale siano rispettati fino in fondo. Piazza Garibaldi non ha bisogno di mezze misure: tutte le baracchine devono essere rimosse, e subito. Deve essere potenziata l’illuminazione, servono nuovi arredi e soprattutto incentivi per favorire la riapertura di fondi chiusi da anni. Solo così potrà nascere una nuova stagione per quello spazio, trasformandolo da luogo di degrado a luogo di comunità”.

On. Chiara Tenerini – Segretario provinciale Forza Italia Livorno

Elisa Amato – Segretario comunale Forza Italia Livorno

Alessandro Guarducci – Consigliere comunale Forza Italia Livorno

