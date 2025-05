Home

Cronaca

Baracchino Calzature di via Mentana si rinnova: una storia lunga un secolo che guarda al futuro

Cronaca

5 Maggio 2025

Baracchino Calzature di via Mentana si rinnova: una storia lunga un secolo che guarda al futuro

Livorno, 5 maggio 2025 Baracchino Calzature di via Mentana si rinnova: una storia lunga un secolo che guarda al futuro

Un segnale importante per la città arriva da via Mentana, dove Baracchino Calzature, storico marchio livornese fondato nel 1923 dalla nonna degli attuali titolari, ha celebrato il completo rinnovo dei locali. A distanza di oltre cent’anni dall’apertura della prima attività e a quasi quattro decenni dalla prima ristrutturazione, la famiglia Baracchino, oggi rappresentata da Alessandro e Riccardo, terza generazione alla guida dell’impresa, conferma il proprio impegno per il commercio di qualità, investendo in innovazione, sostenibilità e sicurezza urbana.

Il nuovo punto vendita rappresenta non solo un’evoluzione stilistica e funzionale, ma anche una dichiarazione di fiducia nell’economia locale e nel futuro del centro cittadino. Materiali rispettosi dell’ambiente, fonti energetiche rinnovabili e un’attenzione particolare all’illuminazione delle vetrine, un dettaglio, questo, pensato per contribuire al decoro urbano e alla vitalità della zona.

“Investire in questo luogo simbolico per la nostra famiglia”, dichiarano i titolari, “per noi significa anche credere in una rinascita possibile, fatta di commercio vivo, sicurezza e sostenibilità”.

L’iniziativa è stata accolta con favore anche dall’amministrazione comunale e da Confcommercio, che da sempre sostiene la rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione delle attività storiche e la promozione del commercio di prossimità.

Oltre a Confcommercio, ha voluto omaggiare i Baracchino, anche l’assessore Garufo, che si è gentilmente prestato al taglio del nastro per una piccola inaugurazione.

In foto da destra: Riccardo Baracchino, Alessio Schiano di Confcommercio, Enrico Baracchino, Rocco Garufo, Enrico Baracchino Junior e Alessandro Baracchino.