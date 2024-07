Home

Ambiente

25 Luglio 2024

Baratti, (Piombino, Livorno) 25 luglio 2024 – Baratti, acquario a cielo aperto: il video della Manta che incanta i social

La meravigliosa baia del Golfo di Baratti si è trasformata in un acquario a cielo aperto, regalando ai fortunati spettatori un incontro straordinario con una delle creature marine più affascinanti. Un video diventato virale sui social media ha catturato la maestosità di una manta che nuota a pelo d’acqua nelle limpide e poco profonde acque del golfo.

Il video, postato qualche giorno fa su un gruppo pubblico di Facebook, “Piombino da Scoprire“, da Vania Lami, è accompagnato da una frase perfetta; “Baratti, acquario a cielo aperto” (Ci scusiamo con l’autrice, ma non potevamo non usarla per il titolo).

Questo breve filmato ha rapidamente conquistato l’attenzione e l’ammirazione di numerosi utenti, affascinati dalla bellezza e dall’eleganza dell’animale.

Nel video, la Manta, un genere di pesci cartilaginei appartenenti alla famiglia Myliobatidae, nuota nelle limpide e poco profonde acque del golfo. Si muove con grazia sotto il pelo dell’acqua, mostra tutta la sua apertura alare e la sua regalità. Le punte delle sue ali emergono dalla superficie, sbattono delicatamente sull’acqua prima di immergersi di nuovo, permettono al pesce di planare senza sforzo sotto il pelo dell’acqua.

La vista di una manta in queste acque vicino alla riva è un evento raro e spettacolare. Con la sua eleganza e maestosità, la manta ha offerto uno spettacolo naturale indimenticabile, confermando ancora una volta la ricchezza e la biodiversità marina del Golfo di Baratti. La baia, già rinomata per le sue bellezze paesaggistiche, si è rivelata anche un rifugio per le creature marine più affascinanti.

Questa straordinaria apparizione contribuisce a sensibilizzare ulteriormente il pubblico sull’importanza della conservazione degli habitat marini. Le acque cristalline del Golfo di Baratti, grazie alla loro integrità, continuano ad ospitare una varietà di vita marina che affascina e incanta.

Il video della manta dimostra ancora una volta che la natura può offrire spettacoli inaspettati e mozzafiato; rafforzando il legame tra l’uomo e il mare e promuovendo il rispetto per queste magnifiche creature. Baratti, con la sua bellezza naturale, rimane un luogo privilegiato dove la natura può essere osservata e apprezzata nel suo stato più puro e incontaminato.

