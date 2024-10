Home

Cecina (Livorno) 11 ottobre 2024 – Barca a vela disalberata con 4 turisti a bordo a largo di Cecina, salvati dalla guardia Costiera

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Livorno è stata allertata dall’equipaggio di un elicottero della Guardia di Finanza a seguito dell’avvistamento di un’imbarcazione a vela disalberata a circa 4 miglia nautiche a sud di Cecina.

L’unità era partita da Porto Santo Stefano con a bordo 4 persone di nazionalità tedesca, era diretta a Livorno e navigava a motore con l’albero maestro spezzato e la randa in mare. I militari della Capitaneria Labronica, acquisita la notizia, hanno prontamente dirottato in zona un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana, il Nemo 04, già in volo per attività operativa e inviato la l’unità SAR CP 866. Nonostante le pessime condizioni meteo marine, mare forza 5 con onde fino a 5 metri di altezza, la motovedetta è riuscita ad intercettare l’imbarcazione dopo circa un’ora di navigazione ed ha proceduto a scortarla in sicurezza e a prestarle assistenza fino agli ormeggi nel porto di Cecina.

Anche le operazioni di ormeggio sono state particolarmente difficoltose tenuto conto che l’imbarcazione si trascinava in acqua l’albero e la vela.

Le operazioni si sono svolte con successo, malgrado le condizioni atmosferiche avverse, i quattro occupanti dell’imbarcazione non hanno richiesto assistenza sanitaria e sono apparsi in buone condizione di salute.

La collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera ha garantito il salvataggio dell’imbarcazione e dei suoi passeggeri, senza ulteriori complicazioni.

Visti i repentini cambiamenti climatici, che sempre più frequentemente si manifestano, si raccomanda di valutare attentamente le previsioni meteo prima di intraprendere la navigazione e di contattare immediatamente la Guardia Costiera, tramite il numero 1530 o il N.U.E. 112, per qualsiasi situazione di difficoltà che si dovesse presentare in mare.

