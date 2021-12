Home

Cronaca

Barca a vela in panne al largo del Sassoscritto, intervento in corso dei vigili del fuoco

Cronaca

3 Dicembre 2021

Barca a vela in panne al largo del Sassoscritto, intervento in corso dei vigili del fuoco

Livorno 3 dicembre 2021

E’ in corso un intervento di soccorso in mare a circa 2 miglia dalla costa del Sassoscritto per una barca a vela in panne

Su richiesta della Guardia Costiera stanno intervenendo i vigili del fuoco con il personale del servizio nautico a bordo della motobarca VF RAFF 09, Il nucleo Sommozzatori e l’elicottero Drago partito dalla base di Cecina

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin