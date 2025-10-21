Home

Barontini con Crestacci apre la stagione del teatro Ordigno

21 Ottobre 2025

21 Ottobre 2025

Barontini con Crestacci apre la stagione del teatro Ordigno

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 21 ottobre 2025 Barontini con Crestacci apre la stagione del teatro Ordigno

Primo spettacolo di Stagione al teatro Ordigno di Vada, in scena BARONTINI con Michele Crestacci

Un’ opera di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

La storia di Barontini è la storia di un uomo che si ritrova immerso nelle più sconvolgenti, entusiasmanti e drammatiche vicende storiche e sociali del novecento: l’affermarsi del movimento socialista e comunista, le lotte sociali e l’impegno politico, la prima e la seconda guerra mondiale, il fascismo, la rivoluzione russa e la nascita del Partito Comunista a Livorno, la guerra civile in Spagna, l’Abissinia, la lotta di liberazione partigiana e la complessa organizzazione dello stato italiano nell’immediato dopoguerra.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 26 ottobre alle ore 17:15 presso il teatro Ordigno via Aurelia Nord 176, Vada

