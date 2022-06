Home

Barontini: questa sera torna il maxischermo, diretta web su Visit Livorno

25 Giugno 2022

Livorno 25 giugno 2022

Quest’anno sarà impossibile perdere anche un solo istante della Coppa Barontini. Sul pratone della Fortezza Nuova, di faccia al Pontino, verrà infatti installato un maxischermo a cura di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea che rimanderà le immagini delle gare con telecronaca diretta trasmessa in contemporanea su Granducato Tv (canale 15) e in streaming sul canale Facebook della Fondazione LEM “Visit Livorno” (https://www.facebook.com/ visitlivornonow).

Per la prima volta quest’anno, la gara verrà diffusa anche sui canali di Visit Tuscany, il sito web della destinazione Toscana rivolto ai turisti che vogliono essere informarsi sulle opportunità di svago nella nostra regione.

A seguire momento per momento le gare a cronometro nei Fossi Medicei, 3 droni, 4 postazioni fisse, una camera presidiata e un gimbal. Per assicurare i collegamenti verranno stesi 500 metri di collegamenti in fibra ottica e messe a disposizione 16 sim, il tutto curato da 12 tecnici, con il solo fine di rendere realmente immersiva l’esperienza della gara.

La diretta, curata da Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, prenderà il via alle 19.30.

Alle 20.00 è prevista la partenza del Trofeo Edda Fagni femminile senior, seguito alle 21.20 da quella della gara maschile junior Gozzette a 4 remi. A conclusione di questa gara, la proiezione del video realizzato da Pucci e Poggianti a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci.

Alle 22.30 la telecronaca della gara più attesa, quella della Coppa Ilio Dario Barontini maschile senior Gozzi a 10 remi. Fabrizio Pucci e Simona Poggianti si avvarranno della collaborazione di Francesca Sorrentino di Guide Labroniche, a cui sarà affidato il commento storico riferito alla Livorno Medicea e al percorso della gara che si sviluppa lungo il Pentagono del Buontalenti.

Alle 23.30 si esibirà, infine, il tenore Marco Voleri che accompagnerà la serata verso le premiazioni delle gare.

