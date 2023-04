Home

Barriere architettoniche adiacenti alle scuole in via San Gaetano, Romiti presenta interpellanza

28 Aprile 2023

Barriere architettoniche adiacenti alle scuole in via San Gaetano, Romiti presenta interpellanza

Il video del percorso a ostacoli

Livorno 28 aprile 2023 – Barriere architettoniche adiacenti alle scuole in via San Gaetano, Romiti presenta interpellanza

Vedi video del percorso con barriere architettoniche alla fine dell’articolo

Su segnalazione di alcuni cittadini il consigliere comunale Andrea Romiti (Fratelli d’Italia) interviene sulle barriere architettoniche nelle adiacenze di due scuole in via San Gaetano

“Premesso che per barriere architettoniche si intendono tutti gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter accedere a un luogo, indipendentemente dalla loro condizione personale

Inoltre l’art. 32 della legge 41 del 1986 sancisce, per ogni amministrazione comunale, l’obbligo di adottare il PEBA; Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, contenente l’indicazione di tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi di proprietà comunale compreso anche nei servizi pubblici, menzionando le proposte per la loro eliminazione, pena la nomina, da parte della regione, di un commissario ad acta volto alla realizzazione del piano

In via San Gaetano a Livorno sussiste il plesso scolastico costituito dalle scuole medie inferiori “G. Pazzini” e dalle medie superiori “C. Colombo”;

Il perimetro dei suddetti istituti è compreso tra via San Gaetano e via Ernesto Manasse su cui sussiste un marciapiede che porta ad un parcheggio pubblico, locato sul retro delle strutture;

Le condizioni di tale marciapiede sono precarie e vanno a costituire una barriera architettonica vera e propria a causa della loro errata costruzione e mancata manutenzione;

Risultano assenti scivoli per l’accesso alla sede stradale, ai relativi attraversamenti e nelle relative interruzioni, compresi tratti con fondo completamente disconnesso con buche molto pericolose per tutti soprattutto per disabili, bambini, ragazzi che frequentano le scuole summenzionate e anziani;

Per chi fruisce del parcheggio antistante il retro degli istituti scolastici è costretto quindi ad attraversare la via Manasse ed immettersi sul lato opposto del marciapiede, che invece è provvisto dei passaggi con scivolo, sia nelle interruzioni del marciapiede che per gli attraversamenti.

Tale lato della strada costituisce comunque un rischio per la circolazione pedonale in quanto, nonostante la presenza del marciapiede, vi sono tratti (quasi tutti costituiti da passi carrabili delle abitazioni adiacenti) che conducono agli ingressi delle scuole suddette, in cui gli alunni e i disabili sono costretti ad attraversare la sede stradale, che in orario di entrata e uscita è altamente trafficata, quindi rischiosa per la stessa incolumità di tutti

Ad oggi nelle strade e vie adiacenti agli istituti scolastici non è ammissibile che un Comune possa tralasciare una criticità importante come quella in oggetto, che va a ledere il livello qualitativo e gli standard di vivibilità e fruibilità di una città come Livorno”

Il video ce segue è in due parti, nella prima Romiti spiega la problematica e nella seconda parte viene effettuato il percorso con una sedia a rotelle (senza persona) per far capire le reali difficoltà e barriere incontrate

