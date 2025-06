Home

Aree pubbliche

30 Giugno 2025

Livorno 30 giugno 2025 Barriere architettoniche: La nuova via Marradi rispetta il Peba? La Video denuncia di Antonio Morozzi

La video denuncia di Antonio Morozzi

Antonio Morozzi da sempre sensibile ai problemi della disabilità e promotore di diversi sondaggi sulla qualità della vita in Borgo, con un video denuncia; parla delle linee guida del Peba in vigore da oltre 15 anni e delle barriere architettoniche della nuova via Marradi.

Di seguito il commento di Morozzi al Peba e il video che mostra la reale situazione della via:

Tratto dalle LINEE GUIDA del PEBA di Livorno; cioé il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

MARCIAPIEDI – LE ZONE:

Zona marciapiede:

Elementi:

FACCIATA

PARETE EDIFICIO

Priontariamente deve essere lasciata libera da ogni elemento non costitutivo della facciata dell’edificio.

Tale limite fisico costinusce la LINEA NATURALE lungo la quale i disabili visivi trovano riferimento saldo e immutabile per à Loro spostamenti. Qualora fosse presente un percorso Loges – LVE alternativo, potranno trovare posizionamento posti a sedere per bar, arredi a lineati con la facciata dell’edificio, box apparati nel rispetto dei regolamenti vigenti. Larghezza max. 60 m.

SCORRIMENTO

PiANO DEL MARCIAPIEDE

Puo essere costituito da pavimentazione tradizionale, pavimentazione speciale e soluzioni localizzate. Assolve alla vera e propria funzione del marciapiede, lo scorrimento pedonale. Dove le dimensioni Lo permettono deve avere ampiezza minima pari a 150 cm (passaggio per carrozzelle nei due sensi) dopodiché, possono essere intocotte fasce accessorie (arredo, estensione, ecc);

ARREDO

LATO STRADA – Alberi e pianturmazioni, sedute, rastrelliere per biciclette, chioschi, posti a sedere per bar, arte pubblica e altri arredi caratteristici de luogo,

BORDO

LATO STRADA – Lampioni, parchimetri, pali della segnaletica, dissuasori, utenze sotterranee, aiuole con siepi. Rimane comunque libera da ogni ostacolo la fascia di profondità pari a 50 cm dal filo stradale;

