16 Agosto 2022

Barriere architettoniche su traghetto Moby per l’Elba, la denuncia di Cesareo, chitarrista di Elio (Video)

Piombino (Livorno) 16 agosto 2022- Barriere architettoniche su traghetto per Moby per l’Elba, la denuncia di Cesareo, chitarrista di Elio (Video)

“Sollevato di peso da due addetti che ringrazio perchè non potevo appoggiare la gamba operata”

“Barriere architettoniche, siamo nel 2022 e c’è ancora tanto da fare.

Una spiacevole disavventura sul traghetto Moby Baby Two, della compagnia Moby Lines, che collega Piombino con Portoferraio, Isola d’Elba.” E’ quanto denuncia in un video Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese e Four Tiles

Le poche righe sono accompagnate da un video nel quale Cesareo racconta e riprende la disavventura che gli è capitata

