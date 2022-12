Home

Barriere in piazza Aldo Moro, impossibile attraversare tra scalini, campana del vetro e parcometro (Video)

4 Dicembre 2022

Livorno 4 dicembre 2022

“Sicurezza zero” per un disabile sulla carrozzina che vuole attraversare piazza Aldo Moro (quartiere Fabbricotti).

Provenendo infatti dal marciapiede che costeggia il parco pubblico della villa Fabbricotti di viale della Liberà e dirigendosi verso sud si giunge ai due passaggi pedonali di piazza Aldo Moro.

Come primo ostacolo manca uno scivolo sul marciapiede all’altezza del passaggio pedonale. Proseguendo l’attraversamento si giunge a l marciapiede di piazza Aldo Moro che non ha scivolo ed è alto, quindi non resta che utilizzare l’area recintata dai pali che cingono la strada. Ma anche qui una brutta sorpresa, ci sono un parchimetro ed una campana del vetro che rendono impossibile il passaggio.

L’alternativa quindi per giungere al secondo passaggio pedonale è quella di percorrere la corsia delle auto sul viale della Libertà, un’alternativa pericolosa anche se per pochi metri. Passato questo ostacolo si giunge all’attraversamento pedonale e qui giunti in prossimità del marciapiede altro scalino, però “fortunatamente” qui fuori dalle strisce si può usufruire della discesa della pista ciclabile

Di seguito alcune foto della zona ed il video con Fabrizio Torsi, presidente di In Associazione che attraversa piazza Aldo Moro





