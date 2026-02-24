Barriere sul Romito, Salvetti punta il dito sul Ministero dei Trasporti

Home

24 Febbraio 2026

Livorno 24 novembre 2026Barriere sul Romito, Salvetti punta il dito sul Ministero dei Trasporti

Le nuove barriere provvisorie installate lungo il Romito accendono la polemica. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, interviene con parole nette sull’intervento di Anas lungo uno dei tratti più suggestivi della costa labronica, teatro anche delle riprese del celebre film Il Sorpasso.

“La soluzione che vedete nella foto non è bella, anzi è assolutamente inadatta e toglie valore a uno dei tratti più affascinanti della nostra costa”, afferma il primo cittadino. Un giudizio estetico duro, che però non mette in discussione la priorità della sicurezza. “L’intervento è sicuramente necessario, viste le condizioni dei guardrail, ma rappresenta una ferita rispetto a un tratto di strada unico, a strapiombo sul mare”.

Il nodo è proprio questo: la sicurezza stradale viene prima di ogni cosa, ma la modalità scelta — con barriere tipo New Jersey e segnaletica provvisoria — viene considerata un rimedio emergenziale che non può diventare strutturale. Salvetti chiede che la soluzione resti in opera “per il minor tempo possibile”, definendola “paesaggisticamente insostenibile”, soprattutto alla vigilia della stagione estiva.

Il sindaco punta poi il dito contro le scelte ministeriali. “Come è potuto accadere che non si sia finanziata per tempo una manutenzione straordinaria delle barriere laterali su una strada trafficata e a picco sul mare?”, domanda. E aggiunge: “Perché ci siamo trovati a dover ricorrere a soluzioni provvisorie proprio a ridosso dell’estate?”.

Pur riconoscendo la disponibilità di Anas, Salvetti individua nel mancato finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la vera criticità. “Quello che manca è l’attenzione ministeriale. Serve con urgenza un finanziamento per un intervento risolutivo di messa in sicurezza”.

Il Comune ha già scritto al Ministero e ora chiede anche l’intervento del Prefetto affinché si attivi per sollecitare risposte e risorse. La partita, dunque, si gioca su un doppio binario: garantire la sicurezza degli automobilisti e restituire dignità paesaggistica a uno dei simboli della costa livornese.

