15 Maggio 2022

Basket: A Cividale la partita della Libertas dura 20 minuti, poi Gesteco prende il largo

Livorno 15 maggio 2022

20’ di buonissima pallacanestro nella quale la Libertas ha tenuto testa alla corazzata Gesteco Cividale del Friuli.

Poi i padroni di casa, superati gli impacci offensivi, hanno piazzato l’allungo decisivo nel terzo quarto chiuso 23-11 e che li ha portati al terzo intervallo sul +17: 60-43.

Peccato perché la squadra di Andreazza si era calata alla perfezione nel clima da playoff:

difesa ruvida che aveva costretto Cividale a sparare a salve dalla distanza per lunghi minuti e buone scelte in attacco anche se talvolta frustrate da errori banali su tiri aperti.

Così Cividale è rimasta a galla anche grazie alla serata di gala di Battistini che ha confezionato una doppia doppia da leccarsi i baffi: 18 punti e 20 rimbalzi.

La Libertas progressivamente è uscita dalla partita, sovrastata fisicamente e anche nelle energie ben presto ridotte al lumicino dalle rotazioni ridotte all’osso.

L’ultimo quarto è stato buono per le statistiche e Andreazza nel finale ha gettato nella mischia anche i giovani per far rifiatare i big i quali lunedì sera alle 20,30 dovranno scendere di nuovo in campo al PalaGesteco per gara-2, altra partita che si annuncia durissima, come da pronostico.

Il tabellino

Gesteco Cividale – Maurelli Group Libertas Livorno 75-51 (15-16, 22-16, 23-11, 15-8)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 18 (5/11, 1/4), Gabriele Miani 13 (5/6, 1/1), Aristide Mouaha 13 (6/11, 0/1), Alessandro Paesano 10 (3/4, 1/2), Alessandro Cassese 8 (2/3, 1/2), Adrian Chiera 6 (0/5, 2/5), Gian paolo Almansi 3 (0/1, 1/2), Eugenio Rota 2 (0/2, 0/4), Daniel Ohenhen 2 (1/1, 0/0), Luigi Cautiero 0 (0/0, 0/0), Matteo Frassineti 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Leonardo Battistini 20) – Assist: 20 (Eugenio Rota 8)

Maurelli Group Libertas Livorno: Ivan Morgillo 10 (3/8, 0/2), Andrea Casella 10 (4/6, 0/4), Antonello Ricci 10 (2/7, 2/5), Costantino Bechi 8 (1/8, 2/4), Francesco Forti 6 (0/0, 2/5), Luca Toniato 4 (2/7, 0/3), Gregor Kuuba 3 (0/1, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Matteo Geromin 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 36 16 + 20 (Ivan Morgillo 8) – Assist: 7 (Francesco Forti 3)

