Basket A2, domani prima partita casalinga della Libertas. Attesa la Reale Mutua Torino

Cronaca

1 Ottobre 2024

Livorno, 01 ottobre 2024 – Manca poco al debutto della Libertas sul campo casalingo, per la seconda partita del campionato di A2. Nel match inaugurale a Cento, Andreazza hanno incassato la prima sconfitta della stagione, indice – ma era cosa ben nota a tutti – che sarà un campionato lungo e difficilissimo.

Domani (PalaMacchia 20:45) la Libertas Livorno 1945 incontrerà la Reale Mutua Torino

Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli allenatori e dai giocatori nella newsletter di Lega Nazionale Pallacanestro.

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Esordiamo in casa davanti ai nostri tifosi, che come sempre ci daranno una spinta in più nei momenti di difficoltà. Vorremmo dargli e darci la prima soddisfazione del campionato.

Affrontiamo una squadra solida, forte e ben allenata che fa dell’aggressività sui due lati del campo la sua arma principale. Dovremo avere precisione e pazienza nell’esecuzione e combattere su ogni possesso difensivo per arginare la loro fisicità”.

Francesco Fratto – “Finalmente arriva il debutto casalingo, un debutto che il nostro popolo aspetta da una vita. Mi aspetto il tutto esaurito e quella spinta che ci darà ancora più voglia di fare bene. Affrontiamo

una grande squadra come la Reale Mutua Torino che – come noi – vorrà rifarsi dopo la sconfitta nella prima giornata. Per vincere servirà una grande Libertas”.

Note – Nessun infortunato. Nessuno squalificato. Ex Tommaso Fantoni, a Torino (versione PMS prima e Auxilium poi) dal 2014 al 2016. Nel primo anno in A2, poi in Serie A per un totale di 37 presenze e 346 punti.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della società: Facebook, Instagram, TikTok.

QUI TORINO

Alessandro Iacozza (assistente allenatore) – “Prima trasferta di questa lunghissima stagione in casa della neopromossa Libertas Livorno. Società storica italiana che ritorna dopo 33 anni in Serie A. Rispetto all’anno scorso, dopo la brillante promozione ottenuta in gara 5 sul campo di Roseto, la società ha inserito nel roster Quinton Hooker, playmaker USA, l’anno scorso a Strasburgo in Francia dove disputava anche la Basketball Champions League, Adrian Banks, guardia USA, ex di molte squadre in Italia soprattutto in LBA, Ariel Filloy, promozione in A l’anno scorso con Trieste, e l’ala Nazzareno Italiano. Queste aggiunte, oltre a tanta esperienza, portano al gruppo dei riconfermati, tanto talento che rendono Livorno una squadra capace di produrre tanti punti in poco minuti. Noi dovremo essere bravi a non farci sorprendere ed a mantenere la partita sul ritmo a noi congeniale e soprattutto farlo davanti ad una tifoseria che ci aspettiamo numerosa, perché vorrà riabbracciare il ritorno di Livorno in A”.

Note – Roster al completo, tutti a disposizione di coach Boniciolli.

Media – Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti sui parziali quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, Basket Torino Official su Facebook).