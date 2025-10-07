Basket

Livorno 7 ottobre 2025 Basket A2 femminile, falsa partenza per il Jolly Acli

Esordio stagionale amaro per il Jolly Acli Basket Livorno, che cade di misura sul parquet della Tecnoengineering Moncalieri al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, chiusa soltanto al termine di un tempo supplementare con il punteggio di 76-71 per le piemontesi.

Le ragazze di coach Angiolini partono con il piglio giusto, mostrando aggressività e concentrazione nei primi minuti e portandosi avanti 7-2. Moncalieri reagisce con decisione e ribalta il parziale con un 15-0 che vale i 9 punti di vantaggio. Nonostante il momento di difficoltà, il Jolly non si disunisce e riesce a ricucire lo strappo già prima dell’intervallo, chiudendo il primo tempo in totale equilibrio (34-32).

Nella seconda parte la gara resta apertissima: le labroniche mettono anche la testa avanti in alcuni frangenti, ma sono costrette a inseguire per gran parte del quarto periodo. Con carattere e determinazione, però, il Jolly resta sempre in scia, e nel finale, quando il match appare ormai segnato in favore delle locali, è la coppia Marangoni-Cruz (freddissima dalla lunetta) a firmare il 68-68 che vale l’overtime.

Nel supplementare, la maggiore convinzione di Moncalieri e qualche errore di troppo in fase offensiva e il 5 fallo immediato di Cruz costano caro alle amaranto, che devono arrendersi sul 76-71. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di poter puntare su ampi margini di miglioramento.

Marangoni chiude con 20 punti, mostrando grande leadership, mentre Botteghi ne aggiunge 18 in una prova solida su entrambi i lati del campo. Buon apporto anche da parte di Cruz (limitata dai falli) e di tutto il gruppo, che ha saputo lottare con orgoglio fino alla fine.

«Moncalieri – spiega coach Angiolini – ha dimostrato qualcosa in più di noi, soprattutto in termini di energia e intensità. Dal punto di vista tattico, avremmo dovuto gestire meglio la loro prima transizione offensiva, concedendo meno. I problemi di falli con Cruz, che ha potuto giocare solo 16 minuti, e l’assenza di Poggio ci hanno sicuramente penalizzato. Inoltre, in alcuni momenti abbiamo sbagliato tiri ben costruiti: può succedere, fa parte del gioco. Voglio però sottolineare la reazione della squadra, capace di portare la partita al supplementare quando sembrava ormai compromessa, e l’ottimo apporto di Poggi e Spagnoli, che al debutto in A2 hanno mostrato sostanza e personalità»

Il tabellini: Braccagni, Marangoni* 20 (3/7, 2/5), Sammartini* 2 (0/3, 0/3), Botteghi* 18 (1/9, 4/5), Sassetti 2 (0/1, 0/2), Rinaldi, Spagnoli 8 (3/5 da 2), Miccio* 6 (0/5, 2/12), Poggi 4 (0/2, 1/1), Cruz Ferreira* 11 (2/3, 1/1).Allenatore: Angiolini W. Assistenti Ramagli – Bacci.

Foto: Basket Moncalieri.