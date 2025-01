Home

Basket A2, La Libertas attende Forlì (ore 18 PalaMacchia)

26 Gennaio 2025

Livorno, 26 gennaio 2025 – Ore 18 PalaMacchia, la Libertas Livorno 1947 attende l’Unieuro Forlì per una difficile partita. A rendere questo match di basket A2 complesso sarà soprattutto la pressione di portare a casa due preziosi punti per evitare la roulette dei play-out.

Qui di seguito la nota di LNP con le dichiarazioni delle società. Prima della partita verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Drazen Dalipagic, che con la Reyer Venezia nel campionato 1986/1987 ha calcato anche il parquet di Livorno.

QUI LIBERTAS LIVORNO

Iacopo Venucci (assistente allenatore) – “Forlì, rispetto all’andata si presenterà con due stranieri ‘nuovi’ (Perkovic e Dawson, ndr), che forniscono un volto tattico completamente diverso alla squadra.

Dovremo partire da un impatto fisico importante, in termini di energia, per poi spalmarlo sui 40 minuti. I nostri avversari possono giocare con diverse tipologie di quintetti.

Alzare la qualità dei possessi, contro scelte o assetti strategici sarà una chiave del match”.

Nazzareno Italiano (giocatore) – “Finalmente si torna a casa, con una partita sicuramente molto complicata per diversi motivi: il valore degli avversari in primis, poi perché Forlì arriva da una vittoria contro Rimini, per loro molto importante, come tutti i derby.

In più sicuramente arriveranno con il dente avvelenato, ricordandosi com’è finita qualche mese fa in casa loro. Noi dobbiamo cercare di limare le sbavature che spesso ci accompagnano all’interno di una partita, consapevoli anche del fatto che arriviamo da una settimana complicata, con diversi acciacchi e con un infrasettimanale.

Ma sono sicuro che il PalaMacchia risponderà con il solito calore e incessante sostegno, per provare a portare a casa 2 punti che mancano da troppo”.

Note – Infortunato Francesco Fratto: per lui distorsione alla caviglia, rimediata il 12 gennaio nella partita contro Vigevano.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Dovremo scendere in campo con lo stesso temperamento e la stessa aggressività mostrati nel derby contro Rimini, aspetti determinanti per giocare in un campo caldo come quello di Livorno.

La partita dell’andata dovrà servirci da monito, per disputare una gara in cui vogliamo ridurre il più possibile il numero degli errori, con la consapevolezza che giocando di squadra e con determinazione abbiamo le qualità per raggiungere la vittoria”.

Matteo Parravicini (giocatore) – “Quella di Livorno è una partita particolare, perché a nessuno è andata giù la sconfitta subita all’andata, in casa. Siamo in un momento del campionato in cui ogni vittoria diventa fondamentale.

Arriviamo alla partita su un campo complicato con entusiasmo e grande fiducia nel lavoro che svolgiamo quotidianamente. Vogliamo sicuramente tornare ad avere maggiore continuità”.