6 Aprile 2025

Basket A2, oggi una partita che vale da anticipo per i Playout

Livorno, 06 aprile 2025 – La giornata numero 35 è fondamentale per la Bi.Emme Service Libertas Livorno. Al PalaMacchia – palla a due alle 18 – si giocherà un vero e proprio spareggio per conquistare il miglior piazzamento in chiave playout.

Se la Libertas vince, mette Nardò a quattro punti che diventano – virtualmente – sei, se la truppa di Di Carlo (ex di turno) riuscirà a ribaltare il -11 dell’andata.

Se invece sulla ruota di Livorno uscirà il segno 2, la vita degli amaranto si complicherebbe in modo terribile.

Nardò, rispetto alla partita di ottobre, ha cambiato molto. L’allenatore è il senese Mecacci e non più Dalmonte.

Per la cabina di regia è stato ingaggiato l’ex Basket Livorno (dal 2007 al 2009) Giuri e sotto canestro l’ex Pielle ed Urania Milano Giordano Pagani.

Ai Salentini mancherà il cecchino Woodson, fuori da un paio di mesi per un problema a un ginocchio: al suo posto il Club granata ha richiamato il play Russa Smith, a Nardò già l’anno scorso.

L’altro americano è il fortissimo Wayne Stewart Jr. Attenzione alla verticalità di Aristide Mouaha, ex Cividale. In casa Amaranto ci sarà il debutto di Matteo Pollone, prelevato giovedì dalla Real Sebastiani Rieti.

La Libertas Livorno in occasione della partita contro Nardò accoglierà ufficialmente al PalaMacchia il nuovo presidente Marco Benvenuti, arrivato in settimana dagli Stati Uniti.

Qui di seguito la presentazione del match come indicata sulla pagina di Lega Nazionale Pallacanestro:

BI.EMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO – HDL NARDÒ

Dove: PalaMacchia, Livorno

Quando: domenica 6 aprile, 18:00

Arbitri: Cassina, Yang Yao, D’Amato

Andata: 69-87 (giocata l’11/10/24)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mwhxajvb

LIBERTAS LIVORNO

Iacopo Venucci (vice allenatore) – “Nardò è una squadra con due americani importanti per la categoria. Entrambi hanno la capacità di fornire prestazioni realizzative di alto livello. La squadra può avere fisicità in più ruoli, con Mouaha e Nikolic spesso usati come specialisti difensivi. Dovremo mostrare energia fisica e mentale sui 40 minuti”.

Matteo Pollone (giocatore) – “Sono appena arrivato. Il primo approccio con l’ambiente è stato molto buono. Non vedo l’ora di dare il mio contributo. La mia avventura a Livorno inizia con un delicato scontro diretto contro Nardò. Sarà fondamentale vincere e sarebbe molto importante riuscire anche a ribaltare la differenza canestri, per avere il doppio confronto favorevole. Sono convinto che il nostro pubblico – che ho avuto modo di apprezzare quando sono venuto a giocare con la maglia di Rieti – ci darà un grande sostegno, per superare questo ostacolo”.

Note – Squadra al completo. In settimana la Libertas ha ingaggiato Matteo Pollone, guardia nata nel 1999, 190 centimetri, dalla Real Sebastiani Rieti.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società: Facebook, Instagram, TikTok.

HDL NARDÒ

Gabriele Castellitto (assistente allenatore) – “Siamo consapevoli che la partita di Livorno è momentaneamente la più importante della stagione, perché potrebbe aprire scenari insperati fino a qualche settimana fa. Stiamo lavorando per recuperare dal punto di vista fisico e nervoso, uscendo dal recupero infrasettimanale con Cantù. Si deve andare a Livorno con l’energia giusta per affrontare una partita importante. Loro sono una squadra esperta, lunga e che di recente ha cambiato le sue gerarchie e i suoi dettami tattici, con l’arrivo in panchina di coach Di Carlo. Banks e Hooker sono i fari offensivi, con Filloy e Allinei a garantire perimetralità e talento. Nel pitturato Buca e Fantoni garantiscono atletismo spaventoso e profondità, il primo, e gioco interno e post basso, il secondo, con Italiano e Tozzi ad agire nella posizione di ala forte. In settimana hanno aggiunto al roster Pollone e quindi un giocatore in più da attenzionare, perché anche lui è molto pericoloso”.

Michele Ebeling (giocatore, ala) – “Veniamo da una vittoria con Piacenza e da una sconfitta con Cantù, in cui secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione. Torniamo subito in campo domenica a Livorno, che è un campo caldo e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Anche se oggettivamente il tempo per preparare la partita è poco. Sicuramente è un impegno tosto, è uno scontro diretto, faremo di tutto per portarlo a casa”.

Note – Assente per infortunio Avery Woodson.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. Radio Centrale, invece, farà la diretta radio su www.radiocentrale.net. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

Libertas per il Moby Prince:

Il 10 aprile 1991 a largo del porto di Livorno si verificò il più grave incidente della storia della marineria italiana. Furono 140 le vittime della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo.

Tutte le persone che persero la vita – e che di fatto non furono soccorse – si trovavano a bordo del traghetto.

Domani, a 4 giorni dal 34.mo anniversario di questa vera e propria strage, la Libertas Livorno 1947 parteciperà al dolore mai sopito dei familiari e si unirà alla richiesta di verità e giustizia, valori non

negoziabili nella società civile.

Per questo motivo il capitano Tommaso Fantoni, a nome della squadra, della società e della tifoseria effettuerà il riscaldamento prepartita indossando una t shirt con l’hashtag #iosono141. Tutti insieme,

per verità e giustizia!