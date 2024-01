Home

6 Gennaio 2024

6 Gennaio 2024

Basket, al Modigliani Forun va in scenail derby. Pielle-Libertas, 8.033 biglietti venduti

Livorno, 6 gennaio 2024 – Basket, al Modigliani Forun va in scenail derby. Pielle-Libertas, 8.033 biglietti venduti

Torna il campionato e a Livorno è derby mania.

Sul parquet del Modigliani Forum, infatti, CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO e Akern Libertas 1947 si sfideranno per il prima e di conseguenza per l’accesso alle Final Four di Coppa Italia (metà marzo a Roma).

Palazzo dello sport sold-out da qualche giorno (8033 biglietti venduti), con spettatori provenienti anche da fuori regione (palla a due domenica 7 gennaio, ore 18).

Ma veniamo alla Libertas 1947, forte e rodata: la squadra di coach Andreazza gioca una pallacanestro improntata sulla difesa e sull’esperienza del nucleo storico, impreziosite la scorsa estate dall’inserimento di giovani di assoluto talento come Tozzi, Allinei e Buca.

I giocatori più prolifici a livello realizzativo sono Lucarelli, Fratto e Ricci: Poco al di sotto della doppia cifra ogni domenica Tozzi, Fantoni e Saccaggi (in dubbio, così come Campori). Tozzi se vogliamo è al momento la più bella sorpresa di casa Libertas, elemento capace di giocare sia fronte sia spalle a canestro, viaggia ad oltre 9 punti di media.

Importantissimi anche Bargnesi e Williams, assente nel derby di Supercoppa lo scorso settembre e pescato in Olanda per sopperire all’assenza di Forti (attualmente infortunato). A completare le rotazioni Dorin Buca, Nicola Vicenzini, Samuele Balestri e Federico Madeo.



In casa Pielle l’avvicinamento è filato liscio, se non per qualche problemino accusato da capitan Campori che ha lavorato a parte dopo la sosta natalizia.

