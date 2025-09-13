Home

Sport

Basket

Basket, al via il 30° Trofeo Città di Livorno

Basket

13 Settembre 2025

Basket, al via il 30° Trofeo Città di Livorno

Livorno 13 settembre 2025 Basket, al via il 30° Trofeo Città di Livorno

Nel 31° anno della Presidenza di Paolo Vullo, l’Unione Sportiva Livorno Basket organizza la TRENTESIMA

edizione del quadrangolare di Basket TROFEO CITTA’ DI LIVORNO diventato tradizionale appuntamento di basket cittadino pre-campionato, prima vera sfida cittadina prima dell’inizio dei rispettivi campionati.

Il trofeo nasce nel 1994, su idea dei dirigenti dell’U.S. Livorno Basket, dopo gli anni della sinergia che all’epoca allontanarono il grande basket dalla Città di Livorno, riportando nel mese di settembre amichevoli di basket con società che militano nei massimi campionati. la società riuscì ad organizzare tornei di buon livello fino al 1997, dopo, vista l’assoluta mancanza di interesse sia da parte di sponsor che da parte del pubblico che provocarono situazioni di bilancio fallimentari, il trofeo venne modificato ed utilizzato dall’ U.S. LIVORNO BASKET per testare la squadra secondo il campionato che doveva affrontare. Quindi nel tempo, tornei con squadre di serie C Regionale o di serie D. negli ultimi anni, con la crescita di diverse squadre senior della Città, ha acquistato, oltre che una più rilevante valenza tecnica, anche il primo appuntamento cittadino delle maggiori società livornesi.

Alla luce della partecipazione della Prima Squadra al Campionato Nazionale di Serie C Interregionale, abbiamo invitato a partecipare tutte le Società del territorio Livornese iscritte a questo Campionato.

Oltre alla nostra Società (C Interregionale) parteciperanno SAN VINCENZO BASKET (C Interregionale) – SEI ROSE ROSIGNANO (C Interregionale) e PALLACANESTRO DON BOSCO – (C Interregionale).

Il Trofeo sarà dedicato alla memoria dell’allenatore SILVIO GATTO, con illustri precedenti con le squadre PIELLE – LIBERTAS E US LIVORNO.

Allego alla presente una locandina del torneo che si svolgerà i prossimi 17 e 18 settembre.

Il 17 le semifinali saranno, alle ore 19.00 – SAN VINCENZO BASKET – PALLACANESTRO DON BOSCO ed alle 21:00

U.S.LIVORNO BASKET –

SEI ROSE ROSIGNANO, le finali il giorno 18, stessi orari: ore 19,00 finale 3° posto – ore 21.00 finale per il Trofeo.

Basket, al via il 30° Trofeo Città di Livorno