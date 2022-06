Home

Basket, altro anno in Pielle per Giovanni Lenti

28 Giugno 2022

Livorno, 28 giugno 2022

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO è lieta di annunciare di aver prolungato il rapporto di collaborazione con Giovanni Lenti per la stagione 2022/2023.

Lenti (2 metri per 105 kg), pivot livornese del ’96, è reduce da un’ottima prima stagione in biancoazzurro, in cui ha collezionato 12 punti e 10 rimbalzi di media a partita con il 50% da 2 e il 77% ai liberi.

“Sono molto contento – ha detto il marine biancoazzurro – per la prima volta da quando mi sono affacciato al mondo senior riuscirò a dare continuità a un progetto e al mio percorso, giocando fra le altre cose per la squadra della mia città. Il fatto che la società abbia deciso di puntare ancora su di me,

mi rende particolarmente orgoglioso. Il presidente Creati, il consiglio direttivo e la dirigenza vogliono compiere un ulteriore salto di qualità, anche in vista della riforma dei campionati. Non vedo l’ora di iniziare, sono convinto che l’asticella si alzerà di tanto. E io ce la metterò tutta per portare il nome della Pielle ancora più in alto”.

