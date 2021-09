Home

24 Settembre 2021

Basket: amichevole Piombino-Libertas, il resoconto della partita

Livorno 24 settembre 2021

Semplicemente perfetta per due quarti, la Libertas Livorno 1947 esce dallo scrimmage di Piombino con buone sensazioni anche se il terzo quarto – di chiara marca Basket Golfo – ha rischiato di vanificare quando messo in mostra nei primi 20’.

Difesa aggressiva, contropiede e transizione mortiferi, precisione dall’arco: con queste armi la Libertas ha scavato il solco nelle prime due frazioni che – se il punteggio non fosse stato azzerato ad ogni tempino, avrebbero scritto sul tabellone del PalaTenda 32-53 per gli amaranto.

Nel terzo quarto però – complici un pizzico di rilassatezza e di stanchezza dei libertassini che in settimana si erano allenati a ranghi ridotti – Piombino nonostante le assenze di Venucci e Persico ha aumentato l’intensità difensiva ed è rientrata in partita aggiudicandosi largamente la frazione (25-8).

L’inerzia è rimasta nelle mani dei padroni di casa anche nei primi minuti dell’ultimo tempo prima della rimonta libertassina che è valsa il +2 con cui Forti e compagni hanno chiuso gli ultimi 10’ per un complessivo +6.

Il dato è incoraggiante se contiamo che negli ultimi dieci giorni Fantozzi non ha avuto a disposizione metà organico e che la penuria di giocatori aveva addirittura costretto la società ad annullare l’amichevole di mercoledì 22 a Cecina.

Coach Alessandro Fantozzi :

“Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. A Piombino mancavano Persico e Venucci, ma noi avevamo tre o quattro giocatori che provenivano di 7-10 giorni di inattività assoluta: penso ad Ammannato e a Toniato. Senza contare che Casella era reduce da due giorni di convalescenza dopo essere stato vaccinato. In sostanza non eravamo al massimo per cui sono molto contento di come hanno giocato i ragazzi. Abbiamo accusato un passaggio a vuoto nel terzo quarto, ma nel complesso siamo andati bene”.

TABELLINO:

LIBERTAS LIVORNO 1947: Marchini 9, Forti 4, Ricci 17, Ammannato 9, Toniato 5, Kuuba 12, Morgillo 7, Casella 12, Bechi 2. All. Fantozzi

Parziali: 16-25, 16-28, 25-8, 14-16 (TOTALE 71-77)

