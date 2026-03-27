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Basket, anticipo sul parquet di Pesaro per la Pielle

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27 Marzo 2026

Basket, anticipo sul parquet di Pesaro per la Pielle

Livorno 27 marzo 2026 Basket, anticipo sul parquet di Pesaro per la Pielle

Dopo la sconfitta contro Latina, la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta a voltare pagina e a tornare subito in campo per cercare riscatto. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 19:00 al PalaMegaBox di Pesaro, dove i biancoblù affronteranno la Consultinvest Loreto Pesaro nell’anticipo della 33ª giornata di campionato.

La formazione biancoblu arriva alla sfida con alcune assenze pesanti: coach Turchetto dovrà infatti fare a meno di Leonzio e Bonacini. Dall’altra parte, la squadra di casa allenata da coach Ceccarelli si presenta con il morale alto. Attualmente in 16ª posizione con 18 punti, in piena zona play-out, Loreto Pesaro è reduce da due risultati positivi consecutivi, tra cui l’ultima vittoria esterna sul campo di Casoria per 68-69.

Nel roster pesarese spicca l’ala Andrea Valentini, principale riferimento offensivo e miglior rimbalzista della squadra con una media di 11 punti e 6 rimbalzi a partita. A supporto, un reparto ben assortito: l’argentino Lucio Delfino, tra i più utilizzati e pericoloso dalla media distanza; Tommaso Pillastrini, figlio d’arte con spiccate doti di assistman e tiro da fuori; e Jacopo Aglio, dotato di una mano affidabile dalla media.

Basket, anticipo sul parquet di Pesaro per la Pielle

In cabina di regia agisce la coppia composta da Elia Sgarzini, prezioso anche a rimbalzo e nel recupero palloni, e Federico Tognacci, giocatore solido con buone percentuali al tiro. Nel reparto guardie troviamo Matteo Graziani, specialista sia dalla lunetta che dall’arco, Diego Terenzi, efficace in difesa e vicino a canestro, ed Elia Moramdotti, altro elemento affidabile al tiro.Sotto le plance, infine, la presenza del pivot georgiano Luka Lomtadze che garantisce fisicità e punti sottocanestro.Per la PL si tratta di una sfida delicata ma fondamentale: nonostante le difficoltà legate alle assenze, servirà una prestazione solida e concreta per tornare alla vittoria e lasciarsi alle spalle lo stop di Latina.