Home

Sport

Basket

Basket, B Femminile: Anche la roccaforte senese cade sotto i colpi del Jolly Acli Basket Livorno

Basket

17 Ottobre 2022

Basket, B Femminile: Anche la roccaforte senese cade sotto i colpi del Jolly Acli Basket Livorno

Livorno 17 ottobre 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno si prende la prima vittoria esterna in campionato sull’ostico campo del Costone Siena.

La squadra di Furio Betti, come sempre incerottata, senza Sassetti e Garcia Leon e con Orsini e Giari a mezzo servizio, si è imposta con grande autorità rifilando un trentello alle padroni di casa 41-72.

Una partita combattuta nella prima parte, dominata nella seconda, che ha ancora una volta evidenziato le potenzialità della squadra livornese, per la quale si prospetta una stagione davvero interessante. Adesso per le rosablù arriva il turno di pausa, utilissimo per recuperare appieno le acciaccate.



«Avevamo raggiunto anche i 38 punti di vantaggio – commenta il vicepresidente Paolo Paoli – poi è subentrata un po’ di comprensibile rilassatezza, e il coach ha dato spazio alle under, che ancora una volta hanno risposto presente nei minuti nei quali sono state coinvolte. Il tutto nonostante le precarie condizioni fisiche di alcune giocatrici titolari, tra infortuni e raffreddamenti. La differenza è stata fatta nel terzo tempino che definirei devastante. Una partita in totale controllo.

Il tabellino: Rosellini 21, Giari 11, Orsini 19, Evangelista 6, Ceccarini 11, Barsotti 2, Barghigiani 2, Filippi, Corti, Sassetti, Garcia Leon. All. Betti. Ass. Menichetti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin