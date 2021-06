Home

7 Giugno 2021

Basket B femminile, la stagione della Pielle si chiude con la sconfitta di Lucca

7 Giugno 2021

Livorno, 7 giugno 2021

Si chiude con una sconfitta l’avventura della UNICUSANO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile: la truppa di Luca Castiglione e Michele Martella, complice un avvio in sordina, si è dovuta arrendere sul campo del Le Mura Spring Lucca, dove durante la stagione regolare era invece arrivato il successo. Pielle che, in avvio di ripresa, prova a rimettere in piedi la partita, pagando però il gran ritmo delle giovani lucchesi. Tra le singole, da sottolineare la superba prestazione di Benedettini con 22 punti.

Le Mura Spring Lucca – UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 63-55

UNICUSANO: Toti 3, Burgalassi 4, Zorzi 2, Castiglione V. 4, Creati 8, Cecconi 8, Benedettini 22, Bassini 2, Rapisarda 2. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Landi di Pontedera e Marinaro di Cascina

Parziali: 17-9, 32-22, 53-38, 63-55

