Basket

14 Settembre 2022

Basket, bella figura del Don Bosco under 13 a Calcinaia

Buona prova dell’Under 13 Don Bosco a Calcinaia

Si avvicina l’avvio della stagione ufficiale, e fioccano i tornei di preparazione; uno di questo si è svolto nel weekend a Calcinaia, il “The Hooper Show”. Un torneo nel quale i ragazzi di Cotza e Venturini hanno fatto davvero una bella figura tenendo testa, nonostante le tante assenze, a formazioni fisicamente più prestanti e che ha offerto buoni spunti su cui lavorare e tanta voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, oltre a grande attenzione alle indicazioni dei due tecnici.

L’esordio del Don Bosco è stato con i padroni di casa di Calcinaia, una formazione dalla maggior fisicità e tecnica rispetto ai rossoblu, alla fine vittoriosi per 76-41. Nel secondo match in programma, contro Pino Dragons, che valeva l’accesso alla finale per il terzo e quarto posto, Panessidi e compagni, dopo un primo quarto in equilibrio, sono riusciti ad allungare grazie ad una ottima difesa, combinata con rapide ripartenze in contropiede, portando a casa la vittoria senza patemi, sul 56-37.

Un successo valso la finale per il terzo e quarto posto, contro Ghezzano, domato grazie ad un’altra prestazione fatta di tanta applicazione ed altrettanta aggressività difensiva, come ben raccontato dai soli 38 punti finali concessi ai rivali.

Tabellino finale 3°/4° posto:

Bosco Livorno – Ghezzano 56-38

Pallacanestro Don Bosco Livorno : Panessidi 13, Vecce 10, Pollastrini 3, Giovannetti, Gani 5, Capria 8, Balestri 4, Parisi 2, Nardi 10, Rossi, Yu 6. All. Davide Cotza

Parziali: 14-14; 29-26; 46-29; 56-38

