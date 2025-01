Home

8 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2024 Basket, buona la prima del 2025 per la Pielle femminile

Buona la prima del 2025 per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, vittoriosa nei confronti della Cestistica Azzurra Orvieto per 58-48. Biancoazzurre (quasi) sempre al comando delle operazioni, ma con vantaggi minimi al cospetto di un avversario, Orvieto, senza un’interna di ruolo e per questo difficile da arginare. Il primo quarto, infatti, si chiude in favore delle umbre sul punteggio di 16-19, mentre la Pielle non riesce a trovare quella continuità in attacco che, invece, matura nella seconda frazione (break di 13-6 e 29-25 all’intervallo lungo).

La ripresa scorre via sulla falsa riga della prima fetta di gara, la Pielle prova a scappare, sfruttando le iniziative di Viola Castiglione, Benedetti e Collodi, ma Orvieto non molla neppure di un centimetro (43-39 al 30’) almeno fino al crepuscolo del quarto tempino, dove la Toscana Legno ingrana la quarta e mette il timbro su una gran bella vittoria.

Per la compagine di coach Luca Castiglione, sabato 11 gennaio l’ultimo turno del girone di andata sul campo del Golfo Piombino.

Toscana Legno Pielle Livorno-Cestistica Azzurra Orvieto: 58-48

TOSCANA LEGNO: Baluardi, Nottolini 4, Castiglione M. 3, Menchetti 3, Cecchi ne, Zorzi 1, Donadio 5, Castiglione V. 10, Benedetti 11, Collodi 17, Cecconi 4. All. Castiglione L.

Arbitri: De Trane e Barone

Parziali: 16-19, 29-25, 43-39, 58-48