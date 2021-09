Home

Basket, buona la prima per la Pielle femminile

20 Settembre 2021

Basket, buona la prima per la Pielle femminile

Livorno, 20 settembre 2021

Prima uscita stagionale e prima vittoria per la PIELLE LIVORNO guidata da coach Luca Castiglione: di scena a Porcari (53-81 il punteggio finale, somma di cinque tempini), la prima squadra biancoazzurra al femminile è sembrata subito in palla, mandando a referto ben 11 elementi (su 12 a referto) con almeno un canestro realizzato. Quattro le giocatrici in doppia cifra (Giari, Creati, Puccini e Cecconi), al termine di una gara – sul parquet di Porcari – condotta fin dalle battute iniziali e con autorità.

“Un buon scrimmage, tappa di passaggio in vista dell’esordio ufficiale – ha commentato coach Castiglione – la cosa importante era l’atteggiamento e tutte le ragazze sono state pronte e partecipative; tecnicamente, come normale di questo periodo, ci sono cose già apprezzabili ed altre su cui lavorare, correggere e migliorare”.

Basket Porcari-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 53-81

UNICUSANO: Nottolini 6, Castiglione M. 4, Giari 10, Zorzi 4, Bassini 9, Castiglione V. 4, Creati 11, Puccini 10, Cecconi 11, Taccini, Rossi 4, Iannuzzi 8. All. Castiglione, Martella.

